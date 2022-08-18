Виды классических мужских пальто и их особенности

ента новостей

13:38
Военно-исторический фестиваль «Свирская Победа»
13:07
В Ленобласти на трассе "Сортавала" иномарки сошлись в лобовом столкновении, один из водителей погиб
13:01
В Петербурге иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
12:55
В Красногвардейском районе задержали афериста, обманувшего пенсионерку
12:50
В Приморском районе задержан угонщик автомобиля
12:47
В Петербурге задержали мошенника, похитившего деньги у 90-летней пенсионерки
12:33
Выставка «Red Friend»
12:14
Высокоскоростной поезд насмерть сбил пенсионера на переезде под Тосно
12:04
В петербургском метро пассажира столкнули на рельсы
11:29
В Петербурге 10-летний подростк выпал из окна пятого этажа
11:23
В Ленобласти квадроцикл вылетел в дренажную канаву, погиб ребенок
10:00
Доллар снова упадет
09:20
Петербуржцы амбициозны
08:41
Кто лечится в Петербурге?
18:04
В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили погибшего
17:55
Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
17:39
Крымские реликвии под контролем Пиотровского могут «заблудиться» по пути в Эрмитаж
13:39
Выставка «Дачники. Из Переделкино в Ферапонтово»
13:02
Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону моря у своего западного побережья
13:00
Президент Юн хочет, чтобы Южная Корея стала одним из крупнейших мировых поставщиков оружия
12:58
Кандидат в президенты Кении Одинга отвергает результаты выборов и обещает обжаловать их в суде
12:55
Исповедь заключённого «Бог есть любовь?» в АРТМУЗЕ
12:51
Первокурсники Петербургского института Росгвардии познакомились с тактикой ОМОН «Бастион»
12:42
В Ленобласти задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
12:29
Во Всевложске под рассказы о ДТП аферисты оставили без рублей и евро пенсионерок
12:19
В Ленобласти иномарка сбила двух пешеходов. Пострадал 6-летний мальчик
12:14
В Петербурге в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады»
12:05
В Невском районе двое мужчин распылив перцовый баллончик ограбили молодых людей
11:57
В Петербурге задержали мужчину, похитившего из автомобиля более полумиллиона рублей
11:51
В отношении мужчины, стрелявшего в прохожего возбуждено уголовное дело
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Верхняя одежда » Виды классических мужских пальто и их особенности

Виды классических мужских пальто и их особенности

0
41
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
zoletto.online
Приобрести мужское пальто на заказ сегодня не составляет труда.

Хотя в настоящее время пальто не входит в перечень наиболее популярной верхней мужской одежды на холодный сезон года, многие мужчины предпочитают иметь хотя бы одну такую вещь в своем личном гардеробе. Как правило, это приверженцы классического стиля.

Приобрести мужское пальто на заказ сегодня не составляет труда. Например, компания Zoletto предоставляет услуги по пошиву этих предметов гардероба из различных тканей и разного фасона. Это дает возможность подобрать оптимальный вариант, исходя из личных предпочтений и любых других условий.

В целом же пошив данной одежды может предполагать использование большого количества ткани. Кроме того, даже классические варианты одежды отличаются по различным качествам, таким как:

  • вариант застежки;

  • тип ворота;

  • наличие и количество элементов декорирования;

  • вид покроя и т. д.

Стоит отметить, что большинство дизайнеров сегодня склонны придерживаться традиционных правил создания этой верхней одежды. Однако возможность смешения разных стилей и использования оригинальных деталей позволяет поставлять на рынок по-настоящему эксклюзивные решения на любой вкус.

Популярные фасоны

Среди самых востребованных у мужчин разновидностей пальто можно выделить:

  • balmacaan;

  • polo;

  • covert coat;

  • chesterfield.

Balmacaan – модели пальто, отличающиеся сдержанным, строгим внешним видом, присутствием рукавов типа реглан, а также наличием скрытой центральной застежки. Еще одной характеристикой данного фасона является отложенный ворот, застегивание которого может происходить как пуговицами, так и петлями. Эти изделия имеют классическую длину – до колен.

Пошив covert coat выполняется на основе легких разновидностей твида, чаще всего в стальных, зеленых или коричневых оттенках. Интересным является тот факт, что на заре своего существования такие пальто шились в качестве одежды для верховой езды, поскольку используемая для этого ткань не только облегченная, но и легко очищается от различных загрязнений.

Основным признаком вещей в силе поло является большой объем, а также наличие накладных боковых карманов. Застежка – смещенная бортовая. Нередко такой фасон дополняется свободным поясом, что позволяет регулировать ширину талии. Изделия могут иметь длину от средней части икры до колена.

Честерфилд – стиль, основной характеристикой которого является полуприлегающий силуэт. Также пошив такого пальто не обходится без использования карманов с клапанами. Для изготовления применяют тонкосуконные материалы с мягким ворсом.

Другие классические модели

К ним относятся:

  1. Дафлкот. Пальто со строгим прямым силуэтом и навесными петлями в качестве застежек. Отличительная черта – объемный капюшон.

  2. Бушлат. Такие изделия характеризуются приталенным силуэтом и незначительной длиной. Имеют ворот пиджачного типа и прорезные карманы. Интересно, что изначально такие вещи были изобретены для военных моряков и шились исключительно из саржевой ткани.

  3. Шинель. Пожалуй, самые известные виды классических пальто, изготавливаемые из плотной шерстяной ткани. Впервые появились в армии Британии, после чего быстро стали востребованными у гражданского населения. Имеют большую длину и приталенный фасон.

В целом же современный рынок пальто дает возможность подобрать подходящий вариант как на осень, так и для зимнего периода в полном соответствии с имеющимися вкусами. При правильном подходе данную одежду можно использовать в совокупности не только с классическим гардеробом, но и в свободном городском стиле.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-09-2017, 22:56
Женская куртка средней длины на синтепоне
17-02-2021, 10:23
В Петербурге задержали участника ограбления магазина одежды
30-08-2015, 00:24
Модные женские брюки
27-04-2019, 23:54
Джинсовая парка с мехом, как и с чем ее носить
12-08-2015, 23:58
Пошив спецодежды
16-02-2021, 19:44
Особенности одежды seeland

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 13:07
В Ленобласти на трассе "Сортавала" иномарки сошлись в лобовом столкновении, один из водителей погиб
0
56
Сегодня, 13:01
В Петербурге иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
0
68
Сегодня, 11:23
В Ленобласти квадроцикл вылетел в дренажную канаву, погиб ребенок
0
102
Вчера, 12:19
В Ленобласти иномарка сбила двух пешеходов. Пострадал 6-летний мальчик
Наверх