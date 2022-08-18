Виды классических мужских пальто и их особенности

Хотя в настоящее время пальто не входит в перечень наиболее популярной верхней мужской одежды на холодный сезон года, многие мужчины предпочитают иметь хотя бы одну такую вещь в своем личном гардеробе. Как правило, это приверженцы классического стиля.

Приобрести мужское пальто на заказ сегодня не составляет труда. Например, компания Zoletto предоставляет услуги по пошиву этих предметов гардероба из различных тканей и разного фасона. Это дает возможность подобрать оптимальный вариант, исходя из личных предпочтений и любых других условий.

В целом же пошив данной одежды может предполагать использование большого количества ткани. Кроме того, даже классические варианты одежды отличаются по различным качествам, таким как:

вариант застежки;

тип ворота;

наличие и количество элементов декорирования;

вид покроя и т. д.

Стоит отметить, что большинство дизайнеров сегодня склонны придерживаться традиционных правил создания этой верхней одежды. Однако возможность смешения разных стилей и использования оригинальных деталей позволяет поставлять на рынок по-настоящему эксклюзивные решения на любой вкус.

Популярные фасоны

Среди самых востребованных у мужчин разновидностей пальто можно выделить:

balmacaan;

polo;

covert coat;

chesterfield.

Balmacaan – модели пальто, отличающиеся сдержанным, строгим внешним видом, присутствием рукавов типа реглан, а также наличием скрытой центральной застежки. Еще одной характеристикой данного фасона является отложенный ворот, застегивание которого может происходить как пуговицами, так и петлями. Эти изделия имеют классическую длину – до колен.

Пошив covert coat выполняется на основе легких разновидностей твида, чаще всего в стальных, зеленых или коричневых оттенках. Интересным является тот факт, что на заре своего существования такие пальто шились в качестве одежды для верховой езды, поскольку используемая для этого ткань не только облегченная, но и легко очищается от различных загрязнений.

Основным признаком вещей в силе поло является большой объем, а также наличие накладных боковых карманов. Застежка – смещенная бортовая. Нередко такой фасон дополняется свободным поясом, что позволяет регулировать ширину талии. Изделия могут иметь длину от средней части икры до колена.

Честерфилд – стиль, основной характеристикой которого является полуприлегающий силуэт. Также пошив такого пальто не обходится без использования карманов с клапанами. Для изготовления применяют тонкосуконные материалы с мягким ворсом.

Другие классические модели

К ним относятся:

Дафлкот. Пальто со строгим прямым силуэтом и навесными петлями в качестве застежек. Отличительная черта – объемный капюшон. Бушлат. Такие изделия характеризуются приталенным силуэтом и незначительной длиной. Имеют ворот пиджачного типа и прорезные карманы. Интересно, что изначально такие вещи были изобретены для военных моряков и шились исключительно из саржевой ткани. Шинель. Пожалуй, самые известные виды классических пальто, изготавливаемые из плотной шерстяной ткани. Впервые появились в армии Британии, после чего быстро стали востребованными у гражданского населения. Имеют большую длину и приталенный фасон.

В целом же современный рынок пальто дает возможность подобрать подходящий вариант как на осень, так и для зимнего периода в полном соответствии с имеющимися вкусами. При правильном подходе данную одежду можно использовать в совокупности не только с классическим гардеробом, но и в свободном городском стиле.