Особенности одежды seeland

В конце прошлого века в Дании была основана компания Seeland. Она занялась разработкой охотничьего снаряжения для местных суровых погодных условий. Продукцией seeland охотно пользуются и профессиональные охотники, и любители активного отдыха на природе в любую погоду. Одежду данного бренда выделяет и делает узнаваемой фирменный дизайн.

Компания разработала и запатентовала собственные технологии изготовления мембранных материалов. Ее фирменная мембранная ткань не продуваема даже очень сильными ветрами. Для нее характерна высокая водонепроницаемость. В то же время она способна выводить пар, идущий от тела наружу. Таким образом, в одежде из мембранной ткани создается особый микроклимат, комфортный для тела. Это дает возможность отлично переносить физические нагрузки.

Еще одной запатентованной технологией данного бренда является производство камуфляжного окраса с фирменным дизайном. Он заключается в нанесении трехмерного рисунка, способного сливаться с природным фоном. При этом обладатель данной камуфляжной одежды остается незамеченным. Поэтому верхняя и нижняя одежда Силенд пользуется большой популярностью. Кроме того, она отличается повышенной прочностью и большой износоустойчивостью, не требует сложного ухода. Она не теряет своих эксплуатационных свойств даже после длительного активного пользования.

Компания предлагает очень большой выбор одежды для охоты по демократичным ценам. В ее ассортименте имеется много курток и брюк разных фасонов. А также она выпускает жилеты, толстовки, футболки, головные уборы, перчатки. Все изделия отличаются высоким качеством, особым дизайном. Куртки Seeland очень теплые и отлично подходят для суровых погодных условий. Наличие многофункциональных карманов, качественной фурнитуры делает их очень удобными и практичными. Брюки из мембранных тканей снабжены специальными усилителями. Благодаря этому они устойчивы против потертостей и механических повреждений и способны к длительной эксплуатации. Брюки снабжены удобными карманами и другими функциональными элементами. Силенд выпускает очень качественную обувь для охоты и передвижения по сложным поверхностям. Она создана по особым технологиям, снабжена композитными стельками, дышащим подноском, нескользящей подошвой. В ботинках и сапогах seeland ноги будут оставаться теплыми и сухими при любой непогоде.