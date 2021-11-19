Модная одежда этого года

Мода — это понятие постоянное, поскольку отражает культуру общества, следовательно, она не может появиться из ниоткуда. Мода влияет на нравы людей, заставляет думать о внешних проявлениях красоты и отражает образ жизни современности.

Мы вошли в новый год и думаем о том, какая сейчас модная одежда. Она уже диктует нам стили, фасоны и материалы. В интернет-магазине www.luxxy.com представлены модные товары от частных владельцев в широком ассортименте по приемлемым ценам.

Женская модная одежда

Женщинам стоит обратить внимание на красный цвет. Маленькое черное платье, которое необходимо в гардеробе каждой женщины, настраивает не только на аскетизм и скорбь — это сексуальность и загадочность. Но красное добавляет чувственности и страсти, особенно в сочетании с черными туфельками.

А платье из ткани «металлик» оказывается можно носить в этом году не только вечером. Сочетайте его с матовыми аксессуарами, натуральными оттенками в макияже и гладкой прической. Этот вариант вполне уместен и в дневное время.

Широкие юбки длиной ниже колена немного сдали позиции за последние несколько лет, но в этом году снова возвращаются в нашу повседневную жизнь и требуют, чтобы их носили с туфлями на устойчивых каблучках.

Удивляет и радует новое предложение для водолазок. Их можно теперь носить не только под юбки и брюки — вечерние платья и кардиганы будут стильно смотреться со свитером с узким горлом.

Казалось, что жакеты с баской давно и безнадежно забыты дизайнерами. Но в этом сезоне многие известные Дома моды снова вернулись к этому элементу и предлагают многочисленные варианты жакетов для того, чтобы подчеркнуть красоту женских бедер.

Свитера с рисунками животных порадуют молодежную аудиторию. Летом футболки с портретами братьев наших меньших пользовались особой популярностью, а холодное время года требует более теплой одежды в виде свитера с изображением четвероногих друзей.

Костюм в мужском стиле не сдал своих позиций. Как узкий, так и мешковатые модели радуют своих поклонниц обилием тканей, расцветок и деталей. Парадоксально, но фактом остается то, что именно такой костюм ярко подчеркивает женственность его обладательницы.

Из 60-х годов к нам вернулась форма трапеции и пальто такого силуэта в ансамбле с перчатками и сапогами-чулками великолепно подчеркнет миниатюрность женской фигуры.

Любимая многими в холодное время года парка, уже давно перешла из мужского гардероба в женский. Это изобретение эскимосов было взято за основу одежды для летчиков руководством НАТО. Затем парка расширила сферы своего влияния до модных подиумов и теперь прочно занимает свое место среди модников и модниц всего мира. В этом году эту одежду шьют из шерсти и советуют носить только с юбками и платьями.

Мужская модная одежда

Одежда для мужчин всегда отличается большей консервативностью. Но этот год принес в гардероб сильной половины человечества несколько интересных направлений.

Например, мужские юбки все же предполагают наличие брючин, но их длина колеблется от «выше колена» до « в пол». Материалы и фасоны неограниченны никакими рамками — складки, плиссе, пайетки, бисер, цветные принты.

Также дизайнеры предлагают мужчинам гораздо шире раздвинуть границы традиционных расцветок костюмов и смелее экспериментировать с фисташковым, бирюзовым и другими цветами, близкими к краскам пробуждающейся природы.

Итак, какая сейчас модная одежда именно для вас— определять вам самим, используя для этого информацию о предлагаемых дизайнерами новинках стилей.