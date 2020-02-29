Модная летняя одежда для очаровательных девушек

Многих представительниц прекрасного пола невероятно радует летняя одежда для девушек от удивительного дизайнера Альберты Ферретти. В интерпретации этого модельера модная летняя одежда поражает обилием легких тканей и нежных кружев. Благодаря этим элементам вся коллекция Альберты Ферретти выглядит очень непринужденной и воздушной. Что ж, здесь и видна изюминка неподражаемого мастера.



Кстати, в новой коллекции летний стиль одежды представлен наиболее часто в юбках и платьях максимальной длины, которые сшиты из тончайшего материала. Несомненно, эти вариации можно расценивать как новый тренд сезона лета.



Что касается модной цветовой палитры, здесь летняя одежда для девушек радует наиболее востребованными оттенками изумрудного, белого, песочного и серого. В такой цветовой гамме модная летняя одежда Альберты Ферретти великолепно предстанет с изящными аксессуарами в окружении симпатичных южных мужчин и на фоне роскошного побережья Средиземного моря.



Но огромное внимание заслуживает также модная летняя одежда от дизайнера Роберто Кавалли. В своей новой коллекции именитый кутюрье сделал акцент на главном персонаже - морской нимфе. Именно для такой девушки современный модельер и создавал эффектные наряды. Зная это, не удивительно, что наряды Роберто Кавалли позволяют каждой девушке ощутить себя соблазнительной и красивой. Особое внимание заслуживает легкое и женственное платье.



Интересно то, что в своих силуэтах Кавалли схож с Ферретти. В новой коллекции также присутствуют наряды максимальной длины. А все воздушные платья сделаны из тончайшего материала. Что касается цветовой палитры, летний стиль одежды здесь воплощен с помощью молочных, дымчатых, бледно-розовых и нежно-голубых оттенков. А изюминкой всех нарядов стали декоративные вышивки и бахрома, которые, как и миниатюрные золотые украшения, станут актуальны летом этого года.



И, разумеется, стоит вспомнить про летнюю одежду для девушек от Дольче и Габбана. Здесь дизайнеры представили наряды в стиле сафари. В их интерпретации в новом сезоне девушка должна примерить образ обольстительницы. Поэтому в коллекции радуют взор легкие платья леопардового цвета, короткие юбки, которые не оставят равнодушными настоящие кокеток. Что интересно, в новой линии очень много моделей, сделанных из натуральных тканей. Кроме того, многие платья и юбки декорированы паутинками сложных узоров.