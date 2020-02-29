ента новостей

22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
19:53
Выставка «Шепот мира»
19:49
Выставка работ Евгения Расторгуева «Игра с облаками»
19:40
Общественники инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда
19:35
Школьники Санкт-Петербурга победили в проекте "Всероссийская школьная летопись"
07:34
Конституцию изменят?
07:15
Сколько человек в Петербурге?
00:23
«Витязь» стал соперником СКА по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина – 2020
19:56
В Ленобласти на трассе А-180 «Нарва» обустроят почти 1,5 км пешеходных дорожек
19:50
Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела акцию «В армию на денек»
19:46
Выставка работ Александра Позина и Марины Спивак «Коломяжская утопия»
18:57
Ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Туманов
14:00
Открытие Музея памяти жертв нацизма
13:57
В Смольном кадровые изменения
13:48
В Петербурге у инспектора таможни угнали автомобиль
13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
07:25
Что ожидается на ПМЭФ-2020
07:23
Как заразиться коронавирусом
19:44
Общественники предлагают ввести специализированные сим-карты для детей и подростков
19:39
Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»
16:51
«Вместо тюльпанов – свалка»: жители Невского района пожаловались на мусор вдоль дороги
11:32
Единая карта петербуржца расширит свой функционал
10:38
В Купчино обокрали пожилую женщину
10:11
В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины
08:03
Активисты против ресторана
07:41
Что с белыми медведями?
22:49
СКА крупно победил ЦСКА и возглавил Западную конференцию
16:15
Международный фестиваль «Русь танцевальная»
15:20
Премьера новой версии мюзикла «Мама-кот»
15:09
В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Одежда » Модная летняя одежда для очаровательных девушек

Модная летняя одежда для очаровательных девушек

0
12
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Многих представительниц прекрасного пола невероятно радует летняя одежда для девушек от удивительного дизайнера Альберты Ферретти

Многих представительниц прекрасного пола невероятно радует летняя одежда для девушек от удивительного дизайнера Альберты Ферретти. В интерпретации этого модельера модная летняя одежда поражает обилием легких тканей и нежных кружев. Благодаря этим элементам вся коллекция Альберты Ферретти выглядит очень непринужденной и воздушной. Что ж, здесь и видна изюминка неподражаемого мастера.

Кстати, в новой коллекции летний стиль одежды представлен наиболее часто в юбках и платьях максимальной длины, которые сшиты из тончайшего материала. Несомненно, эти вариации можно расценивать как новый тренд сезона лета.


Что касается модной цветовой палитры, здесь летняя одежда для девушек радует наиболее востребованными оттенками изумрудного, белого, песочного и серого. В такой цветовой гамме модная летняя одежда Альберты Ферретти великолепно предстанет с изящными аксессуарами в окружении симпатичных южных мужчин и на фоне роскошного побережья Средиземного моря.

Но огромное внимание заслуживает также модная летняя одежда от дизайнера Роберто Кавалли. В своей новой коллекции именитый кутюрье сделал акцент на главном персонаже - морской нимфе. Именно для такой девушки современный модельер и создавал эффектные наряды. Зная это, не удивительно, что наряды Роберто Кавалли позволяют каждой девушке ощутить себя соблазнительной и красивой. Особое внимание заслуживает легкое и женственное платье.

Интересно то, что в своих силуэтах Кавалли схож с Ферретти. В новой коллекции также присутствуют наряды максимальной длины. А все воздушные платья сделаны из тончайшего материала. Что касается цветовой палитры, летний стиль одежды здесь воплощен с помощью молочных, дымчатых, бледно-розовых и нежно-голубых оттенков. А изюминкой всех нарядов стали декоративные вышивки и бахрома, которые, как и миниатюрные золотые украшения, станут актуальны летом этого года.

И, разумеется, стоит вспомнить про летнюю одежду для девушек от Дольче и Габбана. Здесь дизайнеры представили наряды в стиле сафари. В их интерпретации в новом сезоне девушка должна примерить образ обольстительницы. Поэтому в коллекции радуют взор легкие платья леопардового цвета, короткие юбки, которые не оставят равнодушными настоящие кокеток. Что интересно, в новой линии очень много моделей, сделанных из натуральных тканей. Кроме того, многие платья и юбки декорированы паутинками сложных узоров.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

16-05-2019, 23:35
Женская одежда больших размеров
21-01-2017, 00:26
Весенняя модная одежда
12-01-2017, 20:29
Летняя одежда для мальчика
14-11-2016, 18:57
Дизайнерская детская одежда - для детей или для родителей?
30-08-2016, 00:23
Трикотаж. Модная одежда
20-08-2014, 15:50
Женская одежда текущего сезона

Происшествия на дорогах

0
153
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
292
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
495
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
496
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх