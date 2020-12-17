Какой стоит покупать женский махровый халат: виды по категориям качества

В качестве домашней одежды многие предпочитают халаты. Лидерами продаж признаны модели из махры. Они теплые, мягкие, приятные к телу, не мнутся. Существует много разновидностей таких нарядов. Условно их классифицируют на четыре категории, различающиеся стоимостью и уровнем качества. Хороший халат махровый состоит из стопроцентного хлопка или смеси хлопковых и бамбуковых волокон.

Халаты экономкласса

Это самая бюджетная категория. Для производства используется туркменская махра, плотность которой не превышает 300-320 грамм на квадратный метр. Средний вес готового изделия достигает 800 гр.

Дешевые халаты имеют небольшую толщину. Визуально их можно распознать по редким петелькам. Производятся они в кустарных условиях, что демонстрируют кривые швы. Продаются эти халаты без бирок и вкладышей с указанием размера. На них не стоит останавливать выбор даже при скудном бюджете.

Махровые халаты категории стандарт

В категории стандарт представлены достаточно качественные и долговечные изделия. Производится халат женский махровый по ГОСТу. Выпуском занимаются как крупные производители, так и небольшие мастерские. Для пошива применяются различные варианты махры – туркменская, ивановская, турецкая. Плотность материала составляет от 360 до 400 грамм на квадратный метр. Вес изделия составляет не менее одного килограмма. Благодаря плотной вязке, большому количеству петелек, полотно приобретает достаточно высокую прочность. Большой ассортимент махровых халатов предлагает магазин Эдем текстиль.

Качество пошива в данном случае практически не имеет погрешностей и дефектов. Модельный ряд предполагает модели на рост до 180 см. Длинная халатов варьируется от 117 до 122 см.

Халаты бизнес-класса

Махровый банный халат представленной категории обладает улучшенным качеством. Часто брендированные коллекции относятся к этой группе. Большинство производителей – совместные российско-турецкие предприятия. Преимущества данных линеек – это:

обширный ассортимент, богатая цветовая палитра;

аккуратные швы, наличие бирок;

плотные петельки;

четкое разделение на мужские и женские модели.

В продаже встречаются варианты из двухсторонней или стриженной махры. Плотность материала достигает 380-420 грамм на квадрат. Вес изделия превышает 1,1 кг. Содержит махровый халат женский 100 хлопок, выдерживающий многократные стирки, сохраняющий форму в течение всего срока эксплуатации.

Махровые люксовые халаты

Это самая дорогая категория. Такие банные халаты отшиваются из смесовой ткани, состоящей на 60% из бамбуковых и на 40% их хлопковых волокон. Качество изделий безупречно как по пошиву, так и по характеристикам материала. Здесь плотность достигает 500 грамм на квадратный метр. Петельки не выдергиваются, швы обработаны, что исключает осыпание волокон. От других видов подобные халаты отличаются:

повышенной гигроскопичностью, обеспечивающей мгновенное поглощение влаги;

гипоаллергенностью;

стойкостью к износу;

антибактериальными свойствами;

длительным сроком службы;

эстетическим внешним видом;

богатой палитрой цветов (встречаются однотонные и принтованные варианты).

В средних и дорогих линейках можно купить халат махровый с капюшоном, кроем, подчеркивающим фигуру, качественным поясом. В качестве отделки могут использоваться контрастные строчки, вышивка. Эксперты не рекомендуют экономить на покупке домашней одежды. Только махра высокой плотности будет служить долго, сохранять цвет, форму. Изделия данных видов подойдут в качестве подарка. Их можно использовать для снабжения гостиниц, спа-центров и прочих заведений.