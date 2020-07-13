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Простынь на резинке важный элемент гигиены

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Простынь на резинке важный элемент гигиены - Махровые и трикотажные - Как выбирать - Заходите!

О том, что комфортный сон зависит от качества постельного белья и правильного его выбора, сказано достаточно много слов. Поэтому, при его покупке все отталкиваются от производителя, материала изготовления и размера. Безусловно, это главные критерии выбора, но кроме них есть и дополнительные, от которых также зависит крепкий, здоровый сон. Практически каждый человек ворочается во время сна, таким образом, сминая простынь под собой. Чтобы решить эту неприятность, производитель для удобства спящего, стал изготавливать простынь на резинке https://bayubay.com.ua/prostyni-na-rezinke/. Не трудно догадаться, что изделие заправляется под матрас, а резинка не дает сбиться ему в ком. Как и другие спальные принадлежности, такие модели можно приобрести как в наборах, так и по отдельности. Материал их изготовления, также может быть натуральным или синтетическим.

Махровые

Хорошо себя зарекомендовали и пользуются большой популярностью изделия на резинке из махры. Их популярность не вызывает удивления, так как они имеют ряд своих достоинств. Махровые модели приятные к телу, долговечны и не теряют яркость цвета при множестве стирок. Кроме этого, махровые изделия на резинке можно приобрести и нестандартной формы, а значит, проблему их сминания можно решить обладателям и необычных форм кроватей.

Модели из махровой ткани имеют разные способы плетения петель ворса. В продаже есть простыни из одинарной и двойной нити. Также продаются изделия, у которых плетеные из двойной скрученной нити. Первый вариант лучше для лета. Третий, благодаря своим свойствам, подойдет для холодного периода.

Трикотажные

Не менее востребованы и трикотажные модели на резинке. В отличие от обычной ткани, которая изготовлена из переплетенных нитей, структура трикотажа формируется благодаря соединению между собой петель. Такая структура простыни делает ее эластичной, мягкой и при правильной эксплуатации она имеет неплохой срок службы. Если сравнивать с другими материалами, то трикотажное изделие надежно держит резинка, и оно не вылезает из-под матраса, что свойственно моделям из сатина.

Как выбрать

Выбор натяжной простыни всегда начинается с размера. Чтобы правильно его подобрать, нужно знать длину, ширину и высоту своего матраса. Производитель указывает все три параметра, например, если на упаковке указано 90х190см значит, изделие подойдет для аналогичного по размеру матраса. Если односпальный размер 90х200, то точно такой же размер должен быть и у кровати и так далее. Как и простые простыни, натяжные также имеют и двуспальные размеры, которые начинаются с 160х200. Есть и евро с параметрами 200х220. Бывает, что на упаковке указаны только ширина и длина натяжной простыни, и в таком случаи, модель подойдет на любую высоту матраса. Таким образом, материал и размер – это основное при выборе такого товара.

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