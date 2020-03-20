ента новостей

19:39
ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ
13:09
В Ленобласти мужчину подозревают в сбыте поддельных денег
09:25
Когда следует обращаться к врачу
07:54
Отношение к удаленной работе
00:25
При пустых трибунах баскетбольный «Спартак» уступил клубу «Восток-65»
23:49
«Коммерсант»: Сергей Шнуров собрался в ЗаКс?
17:58
В Ленобласти закрывают полигон и думают, куда деть полмиллиона тонн мусора
14:59
На севере Петербурга обокрали пенсионерку
14:53
В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы
09:43
Какой бизнес оказался в выигрыше?
09:05
Петербург вымоют
23:10
«Ак Барс» и Зарипов предлагают отменить плей-офф КХЛ
18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
18:17
ЗакС принял запрос Алексея Ковалева в защиту дома Басевича
18:13
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков временно закрыт
18:11
Михаил Романов проинспектировал проблемные объекты поселка Усть-Ижора
11:34
В Приморском районе задержали похитилелей внедорожников «Land Rover»
07:49
Как уберечься от коронавируса?
07:49
ЕВРО-2020 перенесли
23:15
Умер Эдуард Лимонов
19:17
В Петербурге задержана крупная партия тунца из Маврикия
10:22
В Веселом Поселке пытались ограбить банк
09:12
Полиция Петербурга ищет педофила-шантажиста
08:46
Лидеры по просрочкам
08:19
Что с безработицей?
01:15
Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю после отказа «Барыса»
19:41
В Петербурге реконструируют здание богадельни на Каменноостровском проспекте
14:37
Премьера авантюрной комедии «Номер один»
13:27
Выставка «Памятные места и храмы Александра Невского»
12:22
В Петербург не пропустили семь тонн опасной кильки
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Одежда » Элегантный домашний трикотаж

Элегантный домашний трикотаж

0
4
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Мудрые женщины хотят выглядеть эффектно всегда и везде.

Элегантность и изысканность в одежде, независимо от того, деловой это костюм, вечерний наряд или домашняя одежда - это особая привилегия истинных дочерей Евы, которая так высоко ценится сильным полом. Природная женственность, интуиция и тонкий вкус позволяют прекрасным дамам оставаться привлекательными в любой обстановке. И ошибается тот, кто считает, что дома можно позволить себе отступить от правила и не придавать значения повседневной домашней одежде.

Мудрые женщины хотят выглядеть эффектно всегда и везде. И даже такой атрибут домашней одежды, как женский халат, который можно приобрести на сайте https://akotekc.ru/jenskiy-trikotaj/halaty необходимо подбирать по фигуре, цветовой гамме и в соответствии с современными тенденциями моды. А сегодня в тренде халаты из велсофта - мягкого и пушистого, прочного и красивого материала, который необычайно комфортен благодаря своей текстуре. Напоминающий по тактильным ощущениям велюр, этот особый трикотаж приобретает все большую популярность благодаря свой практичности. При производстве велсофта полиэстеровый ворс накладывается на натуральную основу из хлопка, поэтому не возникает вопросов по поводу экологичности изделий из этого материала.

Отличительная черта халатов из нового трикотажного полотна - огромное разнообразие цветовых оттенков и принтов, которыми этот трикотаж украшен. А широкий выбор фасонов и покроя позволяет подобрать халат на любой возраст и фигуру. И немаловажным достоинством этих трикотажных изделий является возможность легко их стирать, не боясь усадки ткани.

В отличие от традиционных махровых халатов, они сохнут очень быстро, а легкость материала не уменьшает его способности отлично сохранять тепло. Поэтому такие халаты вполне подходят для зимнего сезона, они теплые и уютные, а уж об удобстве и говорить нечего. Немудрено, что обладая столькими достоинствами, трикотажные халаты полюбились представительницам прекрасного пола. В них можно и дома иметь королевский вид и радовать домочадцев красотой и шармом.

Прибрести красивый и практичный домашний трикотаж от производителя сегодня не составляет труда. Многие производства предлагают свои изделия, сшитые из современных материалов по новым технологиям, непосредственно покупателям через фирменные магазины или посредством интернет-сайтов. Такая практика позволяет приобретать эти изделия по самым доступным ценам, а интернет-торговля еще и значительно снижает накладные расходы, что и сказывается на конечной стоимости.

Производители современного трикотажа и изделий из него также предлагают различным организациям приобретать свою продукцию по оптовым ценам. Это дает возможность многим торговым организациям повысить товарооборот и получить существенную прибыль, ведь востребованность трикотажных изделий стабильно высокая.

При приобретении большой партии трикотажа производители предлагают различные льготы потребителям, которые выглядят достаточно привлекательно. Надо отметить и такой факт, что в качестве услуги осуществляется доставка изделий покупателям по принципу «от двери к двери», с гарантией сохранности покупки и оперативности исполнения любого заказа. Все это значительно повышает популярность трикотажных изделий, и потребители с удовольствием приобретает их благодаря доступной цене и большому выбору стилей, фасонов и цветовой палитре.

Богатый ассортимент, изысканный дизайн, высокое качество пошива - вот слагаемые, которые также способствуют популярности качественного трикотажа, изготавливаемого на самом современном оборудовании и отвечающих запросам взыскательных покупателей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-01-2019, 18:49
Стильные брендовые мужские костюмы
9-05-2018, 19:40
Сочетание цветов в одежде
30-08-2016, 00:23
Трикотаж. Модная одежда
21-07-2016, 19:46
Женский трикотаж от компании «Дарина»
9-04-2016, 21:33
Детская одежда
29-09-2015, 22:52
Спортивный стиль в повседневной жизни

Происшествия на дорогах

0
156
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
754
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
858
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
1 110
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
Наверх