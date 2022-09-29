Упаковка без острых углов: тубус

Тубус – это цилиндрическая упаковка, которую изготавливают из разных материалов, самые популярные из которых – пластик и картон. На поверхность наносят логотип компании, элементы фирменного стиля или другие изображения по желанию заказчика: https://gofromir.ru/catalog/gofrokoroba-v-nalichii/kartonnyie-korobki/kartonnyie-tubusyi/.

Тубус картонный оптом в СПб можно заказать с учетом требований по:

длине;

размерам;

сечению (это может быть не только круг, но и овал, треугольник и многогранник);

материалу, из которого изготовлена крышка (жесть, дерево или картон).

Для каких сфер подойдет такой вариант упаковки

Применение тубусов практически не имеет ограничений – упаковку такого типа используют студии дизайна и фотостудии, она подходит для сыпучих пищевых продуктов, например, чая или кофе, и кондитерских изделий, чаще всего конфет. В тубусы упаковывают и алкогольную продукцию – элитный коньяк, вино, шампанское.

Встретить такую упаковку можно и среди товаров для творчества – кисти, карандаши, фломастеры в картонных кейсах затем удобно хранить. Бокс цилиндрической формы подходит для удочек или зонтов.

Курьерские службы доставляют в тубусах документы, ведь стенки такой упаковки очень плотные и хорошо обеспечивают сохранность листов бумаги.

Варианты конструкции

Упаковочные тубусы экологичные, компактные, легкие. Однако это совсем не значит, что они должны быть скучными – вариантов оформления становится все больше и больше. Кроме классических картонных пеналов с крышкой из такого же материала существуют:

модели с жестяной крышкой easy peel;

трехкомпонентные тубусы с металлическим дном и втулкой;

комбинированные конструкции с деревянными элементами.

Очень часто их выполняют в классическом крафтовом оформлении, на котором прекрасно смотрится логотип и другая информация. Однако существуют модели из дизайнерского картона с тиснением – такие цилиндрические коробки используют производители косметики, парфюмерии и алкоголя.

В зависимости от параметров изделия, для которого нужна упаковка – тубус картонный купить в СПб можно по индивидуальному заказу. Выбрать можно толщину стенок – стандартной считают 1,2 мм, но она может достигать и 4-х. Диаметр обычно составляет не более 10,5 см, а высота – до 24.

Брендировать можно только крышку или же всю поверхность картона, некоторые модели комплектуют фасовочными пакетами с клиплентой.

Однако следует учитывать, что партия в таком случае должна включать минимум 200 единиц.