Пакеты дой-пак: в чем их преимущества

В современном мире постоянной конкуренции на популярность продукции влияет буквально все, причем речь идет не только о ее качестве. Например, каждый производитель должен позаботиться о хорошей упаковке для своего товара, причем речь идет как о пищевой, так и о непищевой сфере. Одним из самых востребованных видов упаковочного материала являются пакеты дой-пак. Они имеют широкое дно и застежку в верхней части, что позволяет сохранять свежесть чая и кофе и в то же время упаковывать продукты жидкой или пастообразной формы.

Дой-паки изготавливают из нескольких слоев пленки, а также их дополняют различными полимерами. Верхний слой делает пакет герметичным, а барьер служит для того, чтобы продукт, который помещен внутрь, был надежно защищен от воздействия извне. Очень часто именно такую упаковку используют тогда, когда проникновение кислорода критично для содержимого - это как раз случай с кофе.

Пакеты различаются в основном размерами, так что подходящую упаковку можно выбрать буквально на все случаи жизни. Также существуют разные варианты исполнения верхнего края. Это может быть отрывной край, имеющий насечки, зип-лок или же евровырубка. Некоторые пакеты оснащаются специальными дозаторами, в других есть специальное окошко, позволяющее оценивать уровень содержимого.

Существует несколько основных преимуществ пакетов дой-пак, которые делают их действительно отличным выбором. Материал отличается устойчивостью к проникновению кислорода, влаги и ультрафиолета, то есть, по сути, упаковка получается совершенно герметичной, а для большинства продуктов это критически важно.

К тому же дой-пак отличается удобством в использовании, а привлекательный внешний вид ему обеспечивают возможности печати на упаковке, причем нанести на нее можно будет совершенно любую картинку, включая цветные. Наконец, это экономически выгодное решение, поскольку затраты на изготовление такой упаковки будут минимальными, а хранить и транспортировать ее тоже достаточно просто.

Естественно, заказывать такую продукцию следует только у той компании, которая специализируется на этом. Тогда можно будет быть уверенным в качестве продукции и в том, что она соответствует всем техническим параметрам, а также в оптимальности цен на нее, что не менее важно. Хорошо, если производитель предлагает сжатые сроки производства и берется за любой объем заказа.