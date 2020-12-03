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Как выбрать коробку для торта?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
bk-spb.ru
Выбираем качественную коробку для торта

Правильно выбрать коробку для торта не самая простая задача. Она должна радовать покупателя, подчеркивать её содержимое и быть привлекательной на витрине или фотографии. Кроме того, коробка защищает торт от деформации, мусора, переворачиваний, пыли и высыхания. Среди огромного разнообразия коробок для тортов, наибольшую популярность имеет упаковка из гофрокартона. О том, как выбрать коробку и какие преимущества она дает, мы расскажем дальше.

Выбираем упаковку

Если вы готовите торты не только для себя, но и для продажи или близких друзей, вы однозначно задумывались над тем, как лучше упаковать и перевезти ваше творение. Какие функции должна выполнять идеальная коробка?

  1. Защита содержимого от внешних неблагоприятных воздействий
  2. Поддержка необходимых условий на продолжительном времени
  3. Экологичность материалов
  4. Совместимость с пищевой продукцией
  5. Возможность брендирования и нанесения своего дизайна

Коробка должна привлекать внимание на витрине, но в то же время быть не дорогой в покупке и легкой в транспортировке. Всем этим требованиям соответствует коробки из гофрокартона.

Этот материал сейчас очень популярен. Изготавливается из плотного сырья, обладает привлекательным дизайном, высокой прочностью и низкой ценой. Вы можете сами выбирать дизайн упаковки, от модного крафта до классических башен. Важное достоинство материала – его экологичность. Картон быстро разлагается и оставляет после себя минимальный углеродный след.

Как упаковать торт для перевозки?

Обязательно используйте подложку. Это поможет избежать впитывания крема, и торт не будет съезжать по дну. Подложку выбирайте диаметром шире торта.

  • Выбирайте упаковку высотой выше изделия, это поможет не испортить украшения при транспортировке
  • Торты в несколько ярусов лучше укреплять шпажками для их фиксации
  • Если торт тяжелый, упакуйте его в ящичек из микрогофрокартона, такая конструкция создает дополнительные ребра жесткости

Отметим, что в настоящее время можно легко купить коробку для торта через интернет. При выборе помните, для чего нужна упаковка, каких размеров она должна быть и из как материалов сделана. Даже в таком, казалось бы, простом товаре прогресс не стоит на месте. Маркетологи и дизайнеры создают новые формы и красочные логотипы для коробок. Но в тренде все чаще мелькают минималистичные, крафтовые упаковки, которые соответствуют строгим экологическим стандартам и подчеркивают содержимое, не переманивая внимание на себя. Подходите с умом к выбору упаковки и пускай она радует вас и ваших покупателей.

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