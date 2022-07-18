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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Стильные дождевики Gamp родом из Петербурга

Стильные дождевики Gamp родом из Петербурга

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
gampstore.ru
Кто лучше всего умеет жить в дождливой погоде и улыбаться ей? Конечно же, петербуржцы!

Кто лучше всего умеет жить в дождливой погоде и улыбаться ей? Конечно же, петербуржцы! Неудивительно, что стильные дождевики-пончо Gamp появились именно здесь. В 2018 году альпинист и предприниматель Даниил и дизайнер Наталья, в очередной раз столкнулись с тем, что все зонтики выламывает ветер, поняли, что пора обзавестись качественным дождевиком. Найти достойную по качеству и доступную по цене вещь не удалось, поэтому они решили создать дождевики-пончо сами.

Почему Gamp?

Gamp — шуточное английское название огромного зонта. А дождевики этого бренда защищают от осадков лучше, чем самый большой зонт.

А еще это отсылка к одному из любимых фильмом компании — про Форреста Гампа. Помните момент, когда герой бежит через всю страну в дождевике? Тот плащ, конечно, совсем другой, но идея — странствия и нового опыта — очень близка Даниилу и Наталье.

Все о дождевике-пончо Gamp

Если вы хотите купить плащ дождевик пончо с капюшоном — Gamp станет идеальным решением. Эти модели шьют в Петербурге из уникальной трехслойной мембраны с пароотведением 10000г/м2 и устойчивостью к водяному столбу 10000-12000 мм/см2:

  • верхний слой — водоотталкивающее покрытие, которое не пропускает молекулы воды;
  • в середине — прослойка от дождя и ветра, которая отводит пар, благодаря ей в дождевике не жарко и не душно;
  • нижний слой — сетка, предохраняющая от повреждений.

Проклеенные, герметичные швы защищают самые уязвимые места.

Плотный регулируемый капюшон можно надевать как на голову, так и поверх шлема. Благодаря кнопкам по бокам пончо легко превращается в плащ (вы можете за пару секунд сформировать рукава), горловина тоже застегивается на кнопки. На груди есть водостойкий карман, чтобы спрятать туда самое ценное. Внутри имеется пояс, он поможет защититься от поддувания и не выглядеть, словно Бэтмен, летящий в ночи. А ремни для крепления на руль велосипеда прикроют руки и ноги. Кстати, в этих дождевиках удобно кататься на велике, самокате и гулять с коляской! А для безопасности имеются светоотражающие полоски, которые сделают вас заметным даже в самую ненастную погоду.

Если дождь закончится, пончо можно сложить в чехол размером 24х12 см и нести в рюкзаке. Вес — всего 400 граммов (примерно, как пара смартфонов).

В коллекции есть взрослые модели двух размеров S-M на рост 150–185 см и XL-XXL на рост 185-210 см, а также детские — на рост 110-140 см. Яркие стильные цвета делают эти дождевики не только полезным аксессуаром, но и модным предметом гардероба.

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