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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Складной велосипед ТОП или не ТОП? Лучшие модели

Складной велосипед ТОП или не ТОП? Лучшие модели

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Вид велосипеда, который пропитан скепсисом от потребилеля. Чтобы вам было проще ориентироваться мы разобрали преимущества складных велосипедов и составили свой

Вас может сколько угодно отталкивать дизайн складного велосипеда, но это никоим образом не умаляет его положительных качеств. Он удобен, мобилен, легок и, да, он еще и складывается. В этой статье мы предложим свою версию ТОПа этого вида велосипедов.

Почему складной велосипед хорош?

Маневренность

Часто этот плюс очень недооценивают, а зря. В больших городах или же на главных площадях любого города это помогает оставить свои и чужие нервы в сохранности. Ведь благодаря своей короткой базе, велосипеду обеспечена маневренность на ограниченном участке с небольшим поворотным радиусом.

Удобная транспортировка

В общественном транспорте перемещаться с велосипедом тяжело и дискомфортно, да еще и не со всеми велосипедами пускают. В метро СПб, например, по правилам можно только с ручной кладью до 180 см, но со складным велосипедом или же с детским пускают запросто, т.к. они будут мешать остальным пассажирам не больше, чем транспортная сумка или же чемодан.

Тоже самое касается и поездок на дачу/в деревню. В багажник большинства машин не вместиться горный велосипед, только если его полностью разбирать, а вот складной поместиться в абсолютно любой багажник и не займет при этом все пространство для перевозки.

Простота

Он прост в сборке, прост в починке, прост в эксплуатации, найти вид велосипеда проще - тяжело. Благодаря отсутствию навесного оборудования и своим размерам он легок, поэтому занести его в лифт а потом домой, не будет для вас проблемой. Также из-за отсутствия дополнительного навесного оборудования нагрузка на руки становится меньше и позволяет держать спину прямее.

Широкий модельный ряд

Если вы думаете, что складной велосипед может быть только для городских условий, без амортизаторов и переключателей, то вас ввели в заблуждение. Существуют модели как для городских условий, так и для бездорожья (с переключателями скоростей, амортизаторами и колесами диаметром как у горного велосипеда, в общем, все как полагается). Да, он будет хуже, чем полноценный горный аналог, но только в том случае, если вы действительно будете кататься по горной местности. Если же вы рассматриваете вариант, чтобы кататься по пересеченной местности или грунтовке, то он будет ничуть не хуже.

Несколько ТОПовых моделей по соотношению цена-качество (по нашему субъективному мнению):

Shulz Krabi Coaster

Самый большой складной велосипед в линейке SHULZ. У него большое, мягкое и удобное сидение, а также 24-дюймовые колеса, благодаря этому он идеально подходит для спокойной езды по любым дорогам, в том числе и загородным.

Средняя цена: 46 000

STELS PILOT 950 MD 26 V010 или STELS Pilot 970 MD 26 V022

Вариант для бездорожья. Диаметр колес 26 дюймов, на велосипеде амортизированная вилка и дисковые механические тормоза.

Средняя цена: 25 000

Romet wigry 3

Велосипед для городского пользования который не разочарует вас ни своей ценой, ни своим качеством. Выполнен из материалов, которые не содержат токсичных соединений. Удобное сиденье, хорошие тормоза.

Средняя цена: 26к

Чтобы понять какой вид велосипедов вам подходит больше, есть только один вариант - пробовать. Поэтому, чтобы не тратить деньги сразу на покупку целого велосипеда, можно попробовать взять в прокат (в Петербурге есть городской велопрокат и пункты проката в разных районах города; наибольший выбор различных видов велосипедов мы нашли в Покатушкине). Только так вы сможете понять, какой велосипед вам нужен.

Авторство фотографий: shulz.ru; topcomputer.ru; www.romet.pl;

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