Вспоминаем про велосипед

Наиболее экологичным видом транспорта является велосипед. Вам не нужно использовать какое-либо топливо. К тому же такие поездки очень полезны для здоровья. Не зря многие жители Северной столицы любят велосипеды.

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве начался велосезон. С 1 апреля для жителей и гостей города доступны услуги велопроката. В Петербурге работает сервис SmartBike, позволяющий арендовать такой транспорт.

В распоряжении этого сервиса более 2 тыс. велосипедов. Они находятся на специальных стоянках. Для любителей такого катания предусмотрено 480 парковок. Сейчас наибольшую активность в этом вопросе проявляют велосипедисты Петроградского, Адмиралтейского и Приморского р-нов.

За прокат этого транспорта нужно платить 4 руб. в минуту. Однако есть и другие тарифы, предусматривающие более длительное пользование велосипедом.