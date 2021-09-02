Секреты выбора мыла для рук

Значимость мыла как средства гигиены нельзя недооценивать. Оно защищает кожу рук от проникновения различных бактерий. Без процедуры мытья рук сложно представить весь день любого человека, ведь ему приходится дотрагиваться до различных поверхностей. Игра с домашними питомцами, готовка еды, посещение санузла требуют обязательного очищения рук от загрязнений. Качественное мыло в придачу обеспечивает бережный уход за кожным покровом. Вот почему многие предпочитают купить мыло оптом.

Виды и особенности

К услугам потребителей предлагаются два вида мыла: твердое и жидкое. Производят гигиенические средства по разным технологиям. Разнятся они не только по консистенции, но и по составу. Свойства, как и тактильные ощущения, жидкого и кускового мыла могут быть также различными.

Кусковое мыло. История его возникновения была известна давным-давно. Рецепт изготовления пришел к нам через многие тысячелетия. Все та же основа – масла растительного происхождения и синтетические жирозаменители. При этом для омыления задействована щелочь.

Современные производители за счет совершенствования новых технологий стремятся наладить выпуск товара с низким кислотно-щелочным показателем, который близок к уровню pH кожи человека. Нормальный кислотно-щелочной баланс кожного покрова рук, лица и тела составляет 5,5. Каждый вид кускового мыла необходимо использовать строго по назначению. Хозяйственный вариант приемлем для бытовых нужд. Туалетным мылом моют руки. Деликатная косметическая разновидность удачно очищает лицо и тело.

Мыло в брусках может отличаться различным составом. В качестве дополнительных элементов для увлажнения кожи используют:

пантенол;

экстракты трав;

компоненты крема;

жирные масла.

Пилинг-эффект достигается благодаря наличию в составе лепестков цветов, глины, водорослей, молотого кофе. В медицинских целях используют мыло с добавлением смолы березы. Дегтярный вид хорошо снимает воспаление. Среди значимых достоинств мыла выделяют:

придание коже нежности с каждым мытьем за счет компонентов ухаживающего крема, экстракта хлопка;

смягчение кожного покрова благодаря маслу какао;

удержание влаги за счет оливкового масла в составе;

интенсивное питание рогового слоя кожи благодаря маслу ши и миндаля;

экономный расход, на кожу наносится столько, сколько надо.

Жидкое мыло. Его состав схож с шампунем и гелем. Составными компонентами считаются вода и несколько поверхностно-активных веществ. Катионные, анионные, амфотерные вещества могут быть как натурального, так и синтетического происхождения. В отличие от щелочного состава они намного меньше сушат кожу. Хорошее жидкое мыло предусматривает наличие различных добавок: противовоспалительные, смягчающие, увлажняющие, питательные элементы.

Данная разновидность отличается особой практичностью, ведь нажатие кнопки дозатора осуществить очень просто. Вдобавок жидкое мыло лишено возможности загрязниться или размокнуть. Стильные бутылочки с составом способны украсить интерьер ванной комнаты. Единственный смущающий фактор – сложно контролировать расход. Неловкое движение руки может выпустить большое количество раствора.

Советы от экспертов

Любой вид мыла, будь то кусковое или жидкое, предназначен для удаления с поверхности кожи жира, грязи и патогенных микроорганизмов. Довольно часто с загрязнениями смывается гидролипидная защита. Особенно страдает от этого сухая кожа, появляются зуд, шелушения и ощущение стянутости. Для удержания влаги в эпидермисе необходимо выбирать мыло в соответствии с типом кожи.

Нормальная кожа удачно ладит с мылом любого вида при наличии в составе кремовых компонентов. Частое мытье рук жидким и твердым мылом с таким составом обеспечит коже рук нежность и ухоженность.

Сухой коже понадобится особый уход. Идеальным вариантом станет крем-мыло с маслом оливы и пантенолом. Уровень pH поддерживается, кожный покров становится мягким и эластичным.

Чувствительная кожа поладит с крем-мылом без красителей.

Мыло с антибактериальными компонентами (масло чайного дерева, шалфей, ромашка, календула) обеспечивает уход за кожей, поддерживает ее упругость и эластичность.

Крем-мыло с маслами макадамии, арганы, ши, ягод асаи избавит кожу от сезонной сухости.

Частые шелушения, трещинки и заусенцы спокойно удаляются мылом для рук с кремовой текстурой, в составе которой находятся аллантоин и экстракт морских водорослей.

Независимо от вида используемого мыла, главное условие – правильное использование средства. Никакой горячей воды, только теплый вариант. Вдобавок необходимо обязательное вытирание ладоней, чтобы не прилипали к поверхности кожи микробы.