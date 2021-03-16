Dnata раскрывает подробности проекта Хитроу

Dnata, компания провайдер терминальных услуг, выпустила пресс-релиз с подробностями относительно комплекса City cargo, предназначенного для обработки грузов. Введение в эксплуатацию в аэропорту Хитроу, Лондон, запланировано на октябрь 2021 года. Повышенный спрос в сегменте международных авиаперевозок из Китая среди британских импортеров требует развития инфраструктуры ключевых аэропортов. С этим утверждением согласны, в частности, специалисты компании Global Freight Solutions - http://www.globalfs.ru, которые организуют доставку коммерческих грузов из Северной Америки в Европу, а Хитроу, безусловно, важный хаб в Евросоюзе.

Комплекс зданий займет площадь в 20 акров, при этом он будет включать пять складов временного хранения, предназначенных для авиагрузов. Необходимо отметить, что 2 склада функционируют уже сейчас – это Cargo Point площадью 140 000 кубических футов и West Point с 79 000 куб. футов. Последний обслуживает авиакомпанию Virgin Atlantic с их 21 ежедневным рейсом широкофюзеляжными бортами. Расположенный неподалеку терминал площадью в 60 000 куб. футов предназначен для авиалинии Cathay Pacific, причем как для работы с пассажирами, так и для обработки грузов. Три новых склада Dnata будут обладать полезной площадью в размере 206 000 куб. футов, включая холодильные камеры и специальные помещения для ценных грузов. Терминальная обработка грузов будет полностью автоматизирована.

Комплекс также будет включать автономный сортировочный центр в 60 000 кв. футов с собственным автопарком в 85 транспортных средств, способных выполнить около 4000 перевозок в неделю и обслуживать 656 авиарейсов.

Будучи глобальным игроком на международном рынке авиадоставки грузов, Dnata инвестирует огромные финансовые средства в усовершенствование инфраструктуры аэропорта Хитроу. В настоящее время наблюдается нехватка площадей для обработки грузов и данный проект имеет своей целью не только решить текущие проблемы с перегруженностью аэропорта, но и построить современный комплекс для будущего.

В процесс активно вовлечены авиакомпании. Они предоставляют консультации и делятся идеями по оптимизации операционных процессов, как с точки зрения организации и дизайна помещений, так и с точки зрения помощи в разработке программного обеспечения.

Возведение зданий начнется в феврале, арендаторы смогут получить доступ уже в августе, когда планируется завершить строительство офисных помещений.

Помимо Великобритании компания работает в аэропортах других стран, в частности в Австралии, КНР (что весьма логично, поскольку авиаперевозки из Китая – это отличные бизнес возможности, так как эта страна крупнейший экспортер в мире), Пакистане, на Филиппинах, в Сингапуре, Швейцарии и даже Ираке.

На британский рынок Dnata пришли в 2010 году с проектом Plane Handling – услугами по уборке перрона и обработки грузов в аэропорту Хитроу, а также услугой терминальной обработки в аэропорту Манчестера, вплотную работая с компанией Aviance, которая работает с пассажирами в терминалах 3 и 4 Хитроу. Сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков услуг данного типа в главном английском аэропорту, обрабатывая более 19 000 рейсов и свыше 320 000 тонн грузов в год.