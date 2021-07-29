Что такое квест?

День рождения для ребенка – это самый важный день в году. Каждый малыш ждет этого дня с трепетом. Обычными застольями с пиццей и тортом уже никого не удивишь, да и впечатлений от этого останется мало. Отличным способом сделать праздник запоминающимся будет организовать квест. Квест – это череда объединенных одной темой конкурсов, в конце которых победителя ждет приз. Каждый квест состоит из определенных этапов, которые плавно переходят один в другой. Часто в конце каждого этапа на участников ждет ключ-подсказка к следующему раунду.

Организовать квест на день рождения ребенку – непростая задача. Но вполне выполнимая, если понимать, из чего состоит весь процесс, и следуя некоторым простым советам.

Тонкости организации квеста

Квест – это в какой-то мере соревнования, особенно если участников много и есть несколько команд. Но не стоит забывать, что это праздник и никто не должен остаться в обиде.

При организации данного мероприятия не нужно пренебрегать декорациями, костюмами и тематическими атрибутами. Все это придает оттенок праздника и добавляет реалистичности происходящему.

Какой бы ни была тема квеста, важно, чтобы все задания были разноплановыми. К примеру, для активных заданий можно выбрать прыжки на скакалке для девочек, а для мальчиков организовать соревнования на мягких мечах. В качестве интеллектуальных заданий можно использовать всевозможные загадки, головоломки, ребусы, песни. В качестве упражнений на развитие мелкой моторики можно предложить разные пазлы или мозаику.

Итак, советы по проведению квеста:

задания не должны быть слишком сложными, иначе есть риск того, что квест закончится, не успев начаться;

сохраняйте баланс в количестве этапов: их должно быть не слишком много, но и не слишком мало;

в процессе должен быть задействован каждый участник, чтобы никто не скучал;

застенчивых ребят тоже нужно задействовать, например, в роли помощника ведущего;

в качестве главного приза можно сделать основной подарок имениннику, но не говорить об этом заранее;

нужно продумать маленькие сувениры для всех, чтобы исключить обиды, плохое настроение;

формулируйте задания как-то нестандартно, таинственно для создания соответствующей атмосферы.

Приглашение фотографа

Безусловно, квест в день рождения – это запоминающееся событие с огромным количеством ярких, а порой даже смешных, моментов. Поэтому еще одним грамотным решением и последним советом по организации праздника будет пригласить детского фотографа. Он сможет профессионально запечатлеть все эти моменты на камеру, чтобы через 5-10-20 лет вы с удовольствием вспоминали этот день на снимках.