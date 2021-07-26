Как стать суррогатной матерью

В последнее время в России уделяется много внимания теме суррогатного материнства. В обществе есть как ярые противники использования новых репродуктивных технологий, так и сторонники заместительного материнства. Пока «побеждают» вторые – пусть и с ограничениями, но суррогатное материнство в нашей стране разрешено, в отличие от США (в ряде штатов применение технологии запрещено), Франции, Германии, Китая и многих других стран. Специалисты Центра суррогатного материнства в Санкт-Петербурге «Эмбримама» отмечают ежегодное увеличение спроса на услугу и утверждают, что «сурмама» (гестационный агент) пусть не самая распространенная, но весьма востребованная профессия.

Требования к суррогатным матерям

Вынашивание и рождение ребенка для бездетной пары или одинокой женщины в большинстве случаев происходит на возмездной основе, т.е. подразумевает оплату. Суммы в договорах фигурируют немаленькие – от миллиона и выше, поэтому женщин, желающих принять участие в программе, более чем достаточно. Однако получают желанную работу лишь те, кто удовлетворяет требованиям, прописанным в 55 статье Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они обязательны для частных и юридических лиц и действуют на всей территории РФ.

Критерии отбора гестационных агентов:

возраст от 20 до 35 лет;

наличие как минимум одного здорового родного ребенка;

отсутствие противопоказаний к беременности и родам (состояние здоровья подтверждается медицинским заключением);

согласие на медицинское вмешательство (готовность подписать информированное добровольное согласие);

отсутствие возражений со стороны супруга (при его наличии).

Суррогатное материнство: через агентство или «напрямую»?

В России закон не запрещает биологическим родителям самим выбрать сурмаму, например, изучив соответствующие объявления в Интернете. Договор тоже можно заключить самостоятельно, причем даже в устной форме. Может быть, посредник в лице агентства действительно не нужен? К сожалению, в большинстве случаев он не просто нужен, а необходим в первую очередь суррогатной маме, которая при негативном развитии событий может не только денег не получить, но и с чужим ребенком остаться.

В нашем случае Агентство суррогатного материнства – это гарант соблюдения прав и обязанностей как биологических родителей, так и суррогатной мамы. Кроме того, шансы женщины получить работу через агентство многократно возрастают, ведь с ее анкетой ознакомится большое число потенциальных клиентов организации.

Сколько заплатят суррогатной маме

В «Эмбримаме», кроме гонорара в 1 млн рублей, она в течение срока беременности будет получать по 30 000 рублей ежемесячно, плюс 25 000 руб – единовременную выплату на одежду. Кроме того, к общей сумме в 1 295 000 рублей (если сложить все выплаты) добавляются доплаты за кесарево сечение (по медицинским показаниям), многоплодность (не более 2-х эмбрионов) и повторное участие в программе.

Внимание! Подробную информацию об условиях участия в программе суррогатного материнства, требованиях к суррогатным матерям вы найдете на сайте. Чтобы заполнить анкету жмите «Стать сурмамой».