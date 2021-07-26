Как стать суррогатной матерью

ента новостей

21:04
Грудинин не сможет стать депутатом Государственной Думы: таково решение ЦИК
19:00
На КАД между развязками с продолжением улицы Пионерстроя и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
11:58
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
11:53
В ночном клубе в центре Петербурга наркополицейские провели внезапную проверку
11:41
В Ленобласти громкая музыка стала причиной драки со стрельбой
10:14
В Петербурге женщина после удара ножом выпрыгнула с 15 этажа
09:30
Как выбирать малину?
09:03
Как не работать к 40 годам?
08:18
Рекордно задолжали коммунальщикам
22:50
В честь Дня Военно-Морского Флота России артиллерийские расчёты ЗВО произвели праздничный артиллерийский салют в Кронштадте
19:47
Кухарчук забил первым, но «Зенит» отыгрался и победил
14:56
Артиллерийские расчёты ЗВО дадут праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте
14:55
Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ
09:35
Петербург оказался в антирейтинге по заболеваемости
08:51
Что происходит с жилой недвижимостью
08:50
Молодежь хотят оградить от участия в протестах
20:51
Карпин, а не Кунтц, назначен новым главным тренером сборной России по футболу
16:23
В Петербурге убийство десятилетней давности раскрыто по фото в соцсетях
16:13
В Петербурге полиция проверила рынки
15:40
«Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко.
12:41
Смольный эффективно использует соцсети
11:32
В Ленобласти обнаружили мини-плантацию конопли
11:21
В Петербурге полицеские раскрыли мошенничество 12-летней давности
10:46
Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия
10:44
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Уссури»
08:24
Путин не берет ответственность
07:50
Священник скончался от коронавируса
18:57
Лермонтовка запускает бесплатную доставку книг
11:05
Военнослужащие войск РХБЗ ЗВО провели спецобработку Петербурга перед парадом
11:01
На КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Услуги » Как стать суррогатной матерью

Как стать суррогатной матерью

0
37
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
«Сурмама» (гестационный агент) не самая распространенная, но весьма востребованная профессия. Вынашивание и рождение ребенка для бездетной пары или одинокой

В последнее время в России уделяется много внимания теме суррогатного материнства. В обществе есть как ярые противники использования новых репродуктивных технологий, так и сторонники заместительного материнства. Пока «побеждают» вторые – пусть и с ограничениями, но суррогатное материнство в нашей стране разрешено, в отличие от США (в ряде штатов применение технологии запрещено), Франции, Германии, Китая и многих других стран. Специалисты Центра суррогатного материнства в Санкт-Петербурге «Эмбримама» отмечают ежегодное увеличение спроса на услугу и утверждают, что «сурмама» (гестационный агент) пусть не самая распространенная, но весьма востребованная профессия.

Требования к суррогатным матерям

Вынашивание и рождение ребенка для бездетной пары или одинокой женщины в большинстве случаев происходит на возмездной основе, т.е. подразумевает оплату. Суммы в договорах фигурируют немаленькие – от миллиона и выше, поэтому женщин, желающих принять участие в программе, более чем достаточно. Однако получают желанную работу лишь те, кто удовлетворяет требованиям, прописанным в 55 статье Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они обязательны для частных и юридических лиц и действуют на всей территории РФ.

Критерии отбора гестационных агентов:

  • возраст от 20 до 35 лет;
  • наличие как минимум одного здорового родного ребенка;
  • отсутствие противопоказаний к беременности и родам (состояние здоровья подтверждается медицинским заключением);
  • согласие на медицинское вмешательство (готовность подписать информированное добровольное согласие);
  • отсутствие возражений со стороны супруга (при его наличии).

Суррогатное материнство: через агентство или «напрямую»?

В России закон не запрещает биологическим родителям самим выбрать сурмаму, например, изучив соответствующие объявления в Интернете. Договор тоже можно заключить самостоятельно, причем даже в устной форме. Может быть, посредник в лице агентства действительно не нужен? К сожалению, в большинстве случаев он не просто нужен, а необходим в первую очередь суррогатной маме, которая при негативном развитии событий может не только денег не получить, но и с чужим ребенком остаться.

В нашем случае Агентство суррогатного материнства – это гарант соблюдения прав и обязанностей как биологических родителей, так и суррогатной мамы. Кроме того, шансы женщины получить работу через агентство многократно возрастают, ведь с ее анкетой ознакомится большое число потенциальных клиентов организации.

Сколько заплатят суррогатной маме

В «Эмбримаме», кроме гонорара в 1 млн рублей, она в течение срока беременности будет получать по 30 000 рублей ежемесячно, плюс 25 000 руб – единовременную выплату на одежду. Кроме того, к общей сумме в 1 295 000 рублей (если сложить все выплаты) добавляются доплаты за кесарево сечение (по медицинским показаниям), многоплодность (не более 2-х эмбрионов) и повторное участие в программе.

Внимание! Подробную информацию об условиях участия в программе суррогатного материнства, требованиях к суррогатным матерям вы найдете на сайте. Чтобы заполнить анкету жмите «Стать сурмамой».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-12-2020, 13:39
Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов
29-08-2019, 07:33
Выплаты молодым матерям
9-12-2012, 06:32
СПбГУ и Уполномоченным по правам ребёнка в Петербурге подписали соглашение
2-03-2013, 09:05
Состоялось торжественное открытие Петербургской недели «Женщина года»
18-09-2018, 12:02
Международная конференция «Лучевые технологии и применение лазеров»
30-05-2016, 09:55
Титановая конференция

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
276
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
478
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
519
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
619
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх