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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Услуги » В какой студии заказать фото класса в Санкт-Петербурге?

В какой студии заказать фото класса в Санкт-Петербурге?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Сейчас у многих есть хорошие зеркальные фотоаппараты, поэтому некоторым родителям кажется, что они смогут самостоятельно сделать отличные снимки для выпускного

Сейчас у многих есть хорошие зеркальные фотоаппараты, поэтому некоторым родителям кажется, что они смогут самостоятельно сделать отличные снимки для выпускного альбома. На самом деле на услугах профессиональной фотостудии лучше не экономить. Во-первых, потребуется использовать несколько объективов. Стандартный имеет небольшое фокусное расстояние, максимальное — 105 миллиметров. Этого хватит только для обычного снимка, где не предполагается наличия в кадре трех десятков человек. У фотографа в наличии целый арсенал техники: fish-eye (с его помощью делаются снимки с так называемым «эффектом бочки», который в тренде у современных старшеклассников), портретный и широкоугольный. Во-вторых, придется позаботиться о фоне и осветительных приборах.

В какие же студии обратиться в Санкт-Петербурге, чтобы гарантированно получить стильные выпускные альбомы? Предлагаем познакомиться с самыми востребованными фотографами, которые специализируются на школьной фотосъемке.

Студия PHOTO-KIT

Сайт: photo-kit.ru

Специализируется на изготовлении школьных альбомов. Сотрудники создают эффектные современные фотографии, которые станут реликвией для детей, заканчивающих учебный год, начальную школу или выпускной класс. Фотографы тщательно продумывают концепцию съемки, не боятся нестандартных решений. Благодаря этому фото класса получается выполнить с учетом всех пожеланий педагогов и родителей. Варианты готовых альбомов можно посмотреть на официальном сайте PHOTO-KIT.

Много внимания уделяется позированию. Фотографы находят наиболее выгодные ракурсы, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждого учащегося. Стоимость зависит от количества детей, участвующих в коллективной съемке и материалов, которые используются для создания снимков и альбомов.

Студия «Фотоистория»

Сайт: fotohistory.spb.ru

Предлагают изготовление школьных фотоальбомов в нескольких форматах. Стоимость зависит от количества разворотов. Есть четыре варианта:

  • «Бюджет»;
  • «Стандарт»;
  • «Роял»;
  • «Ультрароял».

В цену входит фотосессия, цветокоррекция, создание макета альбома, печать.

Фотографии могут быть напечатаны в заранее обговоренном размере.

Фотограф умеет выстраивать доверительные отношения со школьниками, поэтому фотографии класса получаются яркими и душевными.

Студия Goodbyeschool

Сайт: goodbyeschool.ru

Предлагает несколько вариантов дизайна для альбомов выпускников. Отличаются друг от друга не только внешним видом, но и техническими деталями: форматом, количеством разворотов, прослойкой листов. Для создания некоторых альбомов используется технология лайфлат. Это дает возможность заказать фотокнигу в эконом-варианте.

Интересное альтернативное решение — папка-трио. Как понятно из названия, она имеет тройное сложение. Размер листов —21х30 см.

Подарите себе яркие эмоции! Пусть школьные годы сохранятся не только в памяти, но и в фотографиях.

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