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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сфера услуг » Почему студийная фотосъемка лучше уличной?

Почему студийная фотосъемка лучше уличной?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
google.ru
Студийные съемки становятся все более популярными, но при этом у многих возникает вопрос: а стоит ли дополнительно платить

Студийные съемки становятся все более и более популярными, но при этом у многих возникает вполне логичный вопрос: а стоит ли дополнительно платить за помещение, если на улице можно найти весьма интересные и оригинальные локации для фотосессии?

Сегодня на примере того, что предлагает фотостудия в Санкт-Петербурге Polygon, мы разберемся, какие же преимущества имеет студийная съемка и почему уличные фотосессии не всегда обходятся дешевле.

Фотостудия VS улица: сравнение

Итак, первое и самое важное, о чем хотелось бы сказать, — это освещение. На улице фотограф не имеет возможности управлять источниками света — ему приходится подстраиваться под освещение, которое предоставляется природой.

При этом для качественных фото может потребоваться изменение света под каждую новую позу, поворот тела, эмоцию, что практически нереализуемо в «диких условиях». Конечно, на улице также можно использовать искусственные источники освещения, но подобные меры предполагают серьезные организационные и финансовые затраты.

Если же говорить о фотостудии Polygon, то она изначально создавалась под высокие требования профессиональных фотографов, поэтому работа со светом (самым важным аспектом качественных фото) здесь оптимизирована по максимуму.

К тому же в стоимость аренды зала входит базовый набор оборудования, в том числе для работы со светом, а при необходимости вы можете взять в аренду дополнительный инвентарь (светоотражатели, импульсный/постоянный свет, цветные фильтры и т.д.).

Второй, не менее важный аргумент в пользу фотостудии — это композиционная гармония. Залы фотостудии Polygon разрабатывались командой профессиональных дизайнеров и фотографов, поэтому они представляют собой не просто красивую картинку, а полноценную гармоничную композицию, где каждая деталь выполняет свою функциональную роль. На улице же можно часами подыскивать локацию, соответствующую настроению и стилю съемки, для удачного кадра.

Конечно, нельзя забывать и про психологию — далеко не каждый клиент способен по-настоящему раскрыться под взглядами случайных прохожих. В студии же, где, кроме самого фотографа и персонала, никого нет, намного проще расслабиться. Это делает процесс съемки более приятным и продуктивным.

Фотосессии в студии Polygon

Фотопространство Polygon является одним из крупнейших во всем Санкт-Петербурге и предоставляет в аренду 15 интерьерных залов общей площадью в 3000 м2. Здесь есть все, что необходимо для профессиональной работы и качественных фото:

  • возможность аренды дополнительного оборудования;

  • гримерные места для подготовки к съемке;

  • стильные локации с высокими потолками, качественным светом и продуманной композицией;

  • широкий выбор тематик для фото — от стильной классики до космоса и современного лофта;

  • персонал, готовый прийти на помощь в настройке оборудования.

Для получения более подробной информации вы можете позвонить по номеру +7 (812) 777-02-47 либо написать на электронную почту info@polygonphoto.ru.

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