Муж Седоковой уже год на её обеспечении

Когда хочется узнать, что нового и интересного в мире шоубиза на сегодня, можно наткнуться на интервью Анны Седаковой на YouTube-канале Стаса Ярушина. В нём женщина признаётся, что супруг уже год не получает зарплату и они вынуждены жить на её деньги.

Что случилось?

У Яниса был подписан договор с баскетбольным клубом «Химки». Ходили слухи, что организация терпит сильные убытки из-за коронавируса и по этой причине Тимма ушёл из команды. Но выяснилось, что в 2020 году молодой баскетболист словно растерял навыки. Его показатели снизились почти в два раза и из-за этого он не вошел в стартовую пятёрку перед игрой с «Зелено-Гурой». По этой причине Янис отказался выходить на поле вовсе. Конфликт с новым тренером повлёк за собой отстранение от тренировок в основном составе. Пусть на бумаге он ещё был участником клуба, фактически баскетболист его покинул, что подтвердил агент Тиммы.

Как реагирует Седокова?

Анна предполагала такой исход событий ещё до замужества. Певица понимала, что доход спортсменов нестабилен и зависит от многих факторов. Пусть Янис изначально и зарабатывал миллион долларов в год, Седокова понимала, что однажды он может лишиться заработка на неопределённый срок.

Женщина спокойно относится к этому периоду в их отношениях и считает, что он помогает удостовериться в искренности чувств друг к другу. «И в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности», как говорится в знаменитой клятве молодожёнов. Ею руководствуется и Анна, делясь своими рассуждениями на этот счёт в интервью.

Седокова демонстрацией сложившейся ситуации в их семье напоминает одну простую истину: мы любим не деньги, а человека. Если чувства иссякают вместе с опустошением кошелька, значит грош им цена.

Благо их семья имеет возможность находить в этом плюсы, так как их уровень жизни пострадал незначительно. Денег певицы по-прежнему хватает на роскошные наряды, отдых «всё включено», троих детей и даже на погашение ипотеки за московские апартаменты. Седокова поделилась, что основной доход у неё идёт с рекламы и продаж одежды собственного бренда. Концерты постепенно отходят на второй план.

Что будет дальше?

«Проверять чувства» возлюбленной и дальше Янис не стал. Спустя череду неудачных попыток попасть в новый престижный клуб баскетболисту всё-таки удалось заключить контракт. Пара пока не распространяется о какой именно организации идёт речь, но дала понять, что она иностранная.

Не разглашается и остальная информация касательно данного события, как, например, будут ли они переезжать из России по месту нахождения нового клуба. В любом случае, будем надеяться, что их совместного дохода всё-таки хватит на то, чтобы закончить бесконечный ремонт в их общей квартире.

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