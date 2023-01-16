5 тенденций в области свадебных букетов на 2023 год

Планируете ли вы свою свадьбу на этот год прямо сейчас? Тогда ни в коем случае нельзя упускать из виду одну маленькую, но важную деталь: букет невесты! Здесь так много цветов и оттенков, но какой букет лучше всего подойдет для вашей свадьбы? Красочный, простой или все же предпочтительнее необычный? Ты ищешь вдохновение для того, чтобы стать настоящей звездой на свадьбе своей мечты? Тогда берегитесь! Мы собрали для вас лучшие тренды в области свадебных букетов на 2023 год, которые вы сможете приобрести по ссылке https://dostavka-tsvety.ru

Тенденция 1: Средиземноморские свадебные букеты

Мы не знаем, в чем причина, возможно, в том, что вы так долго не могли уехать, но средиземноморские букеты сейчас в моде.

Натуральные оливковые ветви придадут летнему колорит любому свадебному букету, но зеленые ветви также отлично сочетаются осенью и зимой. Независимо от того, какую цветовую палитру вы выберете для своей свадьбы, оливковые ветви всегда подойдут.

Если вы хотите, чтобы он оставался полностью средиземноморским, сочетайте с ним яркие цвета, например, желтые краспедии или зеленые стручки мака. Но розовые или белые розы или пионы также сделают свадебный букет привлекательным. Попробуйте это сделать!

Тенденция 2: Дикая любовь: тенденция полевых цветов

Красочный или простой в зеленых и белых тонах свадебный букет из полевых цветов выглядит одновременно игриво и романтично. Здесь прекрасно сочетаются астранты, астильбы, вуали или даже восковые цветы. Чтобы придать всему этому современный вид, вы также можете сочетать с ним оливковые ветви.

Тенденция 3: Новый фаворит „Бохо“

Тенденция бохо остается популярным стилем для свадеб. Эта тенденция обусловлена, прежде всего, сочетанием ярких оттенков и нежных натуральных тонов. Особенно характерными для стиля бохо являются сухие цветы и цветы с крупными цветками, которые привлекают внимание. Протеи, такие как Протея „Танго“ в красно-оранжевом цвете, не только пышно цветут, но и выделяются цветом, делая свадебный букет по-настоящему особенным!

Тенденция 4: зелень повсюду

Букет только в зеленых тонах кажется вам скучным? Но это совсем не так! Сочетает в себе различные сорта эвкалипта, такие как эвкалипт „Цинерея“ или эвкалипт „Серебряный доллар“, с другими зелеными добавками. Для этого подойдут, например, чертополох „Сириус Кстар" зелено-серебристого или чернично-зеленого цвета. Сочетания выглядят элегантно и в то же время естественно, что делает их отличным дополнением к свадебному букету с зеленью.

Тренд 5: красочный, красочный, свадебный букет

В этой тенденции прежде всего верно одно: чем красочнее, тем лучше! Эта тенденция работает в любое время года, просто выбирайте подходящие цвета. Летом выбирайте яркие цвета, такие как розовый и желтый, а осенью выбирайте более землистые, такие как бордово-красный или оранжевый. У вас нет ограничений в выборе цветов: желтые крапедии, синий чертополох, розовая гербера - дайте волю своему творчеству здесь!