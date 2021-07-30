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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Заказ букета: внимание на цветочные тренды!

Заказ букета: внимание на цветочные тренды!

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Цветочная мода переменчива, что обязательно учитывают опытные флористы при составлении ароматных композиций.

Цветочная мода переменчива, что обязательно учитывают опытные флористы при составлении ароматных композиций. Для их создания все чаще используют оригинальные или необычные, экзотические растения. Не теряют актуальности и некоторые fashion-традиции, которые никого не оставляют равнодушным. Как и прежде, в моде цветочная классика, но флористы используют и некоторые креативные элементы, которые заслуживают внимания. Однако все большую популярность получает мега-тренд сезона – натуральность и естественность во всех проявлениях. Чтобы порадовать родных, коллег, партнеров, любимых ароматными композициями, необходимо заказать букет в специализированном магазине. Здесь собраны экзотические и вполне привычные, любимые и всегда свежие растения. Именно потому есть возможность создавать роскошные композиции на все случаи жизни.

Модные и стильные букеты: самые интересные новинки и тренды

Трендовые композиции впечатляют разнообразием оттенков и соединением цветов. Достаточно взглянуть в галерее на фото готовых букетов, чтобы оценить современные стили – минимализм, рустик, эко. Эти направления остаются преобладающими, они полностью лишены большого и громоздкого, часто неуместного декора и пестрых украшений. Все лаконично, но эффектно и стильно.

При составлении красивых букетов используют:

  • пионы и розы (в том числе кустовые, чайные, пионовидные, на длинных ножках);
  • тюльпаны и нарциссы;
  • фрезии и гортензии;
  • подсолнухи и герберы;
  • фрезии и ирисы;
  • мимозы и нутаны, пр.

В дополнении могут быть душистые веточки розмарина, экзотические и полевые травы, небольшие ветви вечнозеленых растений с эффектным голубым подтоном. Часто стали добавлять в букеты и суккуленты, к которым относят и эхеверию. Особенность натурального обрамления в том, что их зелень затянута серебристой дымкой, потому удается получить нужный оттенок композиции. Такое дополнение можно использовать при составлении самых модных букетов.

Эффектные особенности оригинальных букетов

Для оформления редко выбирают декоративные элементы. Их отсутствие позволяет привлечь внимание именно к использованным цветам. Часто для их обрамления выбирают бумагу, в том числе и крафтовую, кальку, сетку, даже мешковину. Остаются в тренде букеты в подарочных коробках, корзинках. Это компактные композиции, которые не требуют дополнительного оформления.

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