Доставка цветов в Ульяновске

ента новостей

19:24
В Центральном районе задержали мошенника, обманувшего пенсионера
19:20
В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики
19:17
В Петербурге задержали поджигателя иномарок
19:13
Соловейчик предложил выплачивать петербургским чиновникам зарплату, соизмеримую их заслугам
18:49
В Приморском районе иномарка сбила подростка
18:31
В Петербурге задержали сиделку, обобравшую пенсионерку
14:21
Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии
11:04
В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице
10:55
«Алые паруса» с высоты птичьего полета
10:53
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу движения
10:26
За счет чего люди выглядят старше
09:42
В Петербурге мигрант домагался 13 летней дочери соседки по коммунальной квартире
09:33
В Буграх 4-летняя девочка выпала из окна
09:18
Вместо «Призмы» – новые магазины
08:51
Чем опасны ежики
20:05
В Петербурге пенсионер перевел аферистам 3 860 000 рублей
19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
19:53
В Петербурге задержали, «домушника»
19:50
3D погружение на сцене Дворцовой!
19:46
В петербургском парламенте открылась выставка «Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне»
19:43
В Мариинском дворце состоялось вручение литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова
18:39
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» не спешит включать воду жителям Пушкинского района
14:40
«Смешариков», «Фиксиков», «Бодо Бородо» и «ДиноСити» покажут в парке «Россия – Моя история»
14:32
В Ленобласти задержали квартирного вора–рецидивиста
14:15
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет
11:27
Выставка Юрия Нашивочникова «Надземное дыхание»
11:20
Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку
11:10
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке баржебуксирного состава
11:05
Пожарные утром тушили горящий фасад дома в Кудрово
09:47
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по представителям кредитной организации
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Доставка цветов в Ульяновске

Доставка цветов в Ульяновске

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
flowerland24.ru
Хотите подарить роскошный букет, но боитесь приобрести «кота в мешке» и разочароваться? Мы понимаем, как важно быть уверенным в качестве подарка, поэтому

Хотите подарить роскошный букет, но боитесь приобрести «кота в мешке» и разочароваться? Мы понимаем, как важно быть уверенным в качестве подарка, поэтому присылаем вам фото готового заказа перед доставкой. Каждый день мы собираем для вас авторские приятные подарки из свежих цветов и получаем поставки от лучших фермеров. Наши букеты радуют и в солнечные дни, и в пасмурную погоду, наполняя комнату невероятными красками и ароматом.

Студия флористики «Цветландия» — это красота, качество и своевременная доставка. Мы предлагаем эффектные авторские композиции на все случаи жизни. Вы можете купить цветы для свадьбы, юбилея, дня рождения или свидания с девушкой. Каждый букет от «Цветландии» наполнен невесомостью, энергией и красотой.

Доставка цветов

Какой букет выбрать?

Современная флористика предлагает огромное разнообразие цветов разных форм и размеров. Что делать, если вы растерялись и не знаете, что выбрать? Не волнуйтесь, мы поможем найти то, что нужно именно вам.

Цветы в корзине или шляпной коробке. Идеальный вариант для подарка маме, подруге или любимой девушке! Мы соберем стильную композицию в любых оттенках и учтем все ваши пожелания.

Классический круглый набор собирается по спиральной или параллельной технике и может состоять из самых разных цветов, от астр до тюльпанов. Мы соберем такую композицию, которая будет смотреться элегантно и гармонично.

Асимметричный (воздушный). Композиция подойдет тем, кто любит пышные «охапки» цветов, вы можете выбрать с ирисами, розами, георгинами и другими цветами, которые есть в наличии.

Вертикальный (линейный или каскадный). Композиции, вытянутые в длину, с добавлением длинных цветов и ветвей, а также ниспадающих элементов. Чаще всего в таких букетах используются каллы, розы, амарант, фрезии, орхидеи.

Для невесты. Для такого букета мы выбираем стойкие, самые красивые цветы и обязательно учитываем пожелания невесты. Ведь для каждой девушки важно, чтобы в день свадьбы ее образ был продуман до мелочей.

Почему вам стоит приобрести цветы у нас?

  • Бесплатное фото с получателем.

  • В подарок – питательная смесь, которая продлит жизнь букета.

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.

  • Быстрая доставка цветов в Ульяновске.

Заказать букет с доставкой от салона «Цветландия» очень просто – оставьте заявку по телефону 89510970870. Наш менеджер ответит на ваши вопросы, согласует адрес и дату доставки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-09-2020, 11:13
Как правильно выбрать букет в службе доставки на любое торжество
29-01-2016, 23:43
Доставка цветов
27-10-2016, 18:22
Преимущества доставки цветов
2-10-2019, 13:15
Международная круглосуточная доставка цветов в Израиль
19-10-2020, 00:03
Доставка красивых цветов. Надежный сервис
16-10-2020, 11:58
Доставка цветов в Киеве

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
53
Вчера, 18:49
В Приморском районе иномарка сбила подростка
0
118
Вчера, 11:04
В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице
0
109
23-06-2022, 19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
0
173
22-06-2022, 11:32
В Петербурге иномарка сбила двоих детей
Наверх