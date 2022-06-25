Доставка цветов в Ульяновске

Хотите подарить роскошный букет, но боитесь приобрести «кота в мешке» и разочароваться? Мы понимаем, как важно быть уверенным в качестве подарка, поэтому присылаем вам фото готового заказа перед доставкой. Каждый день мы собираем для вас авторские приятные подарки из свежих цветов и получаем поставки от лучших фермеров. Наши букеты радуют и в солнечные дни, и в пасмурную погоду, наполняя комнату невероятными красками и ароматом.

Студия флористики «Цветландия» — это красота, качество и своевременная доставка. Мы предлагаем эффектные авторские композиции на все случаи жизни. Вы можете купить цветы для свадьбы, юбилея, дня рождения или свидания с девушкой. Каждый букет от «Цветландии» наполнен невесомостью, энергией и красотой.

Какой букет выбрать?

Современная флористика предлагает огромное разнообразие цветов разных форм и размеров. Что делать, если вы растерялись и не знаете, что выбрать? Не волнуйтесь, мы поможем найти то, что нужно именно вам.

Цветы в корзине или шляпной коробке. Идеальный вариант для подарка маме, подруге или любимой девушке! Мы соберем стильную композицию в любых оттенках и учтем все ваши пожелания.

Классический круглый набор собирается по спиральной или параллельной технике и может состоять из самых разных цветов, от астр до тюльпанов. Мы соберем такую композицию, которая будет смотреться элегантно и гармонично.

Асимметричный (воздушный). Композиция подойдет тем, кто любит пышные «охапки» цветов, вы можете выбрать с ирисами, розами, георгинами и другими цветами, которые есть в наличии.

Вертикальный (линейный или каскадный). Композиции, вытянутые в длину, с добавлением длинных цветов и ветвей, а также ниспадающих элементов. Чаще всего в таких букетах используются каллы, розы, амарант, фрезии, орхидеи.

Для невесты. Для такого букета мы выбираем стойкие, самые красивые цветы и обязательно учитываем пожелания невесты. Ведь для каждой девушки важно, чтобы в день свадьбы ее образ был продуман до мелочей.

Почему вам стоит приобрести цветы у нас?

Бесплатное фото с получателем.

В подарок – питательная смесь, которая продлит жизнь букета.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Быстрая доставка цветов в Ульяновске.

Заказать букет с доставкой от салона «Цветландия» очень просто – оставьте заявку по телефону 89510970870. Наш менеджер ответит на ваши вопросы, согласует адрес и дату доставки.