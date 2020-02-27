Популярные новогодние украшения

В любой стране мира нет более любимого народом праздника, чем Новый год. Он никого не оставляет равнодушным и всех объединяет. И, конечно же, в этот праздник не обойтись без украшений. Сегодня уже просто немыслимо представить себе новогодние торжества без световых гирлянд. Практически все современные новогодние игрушки и украшения рассчитаны на то, чтобы быть подсвеченными световыми новогодними лампочками, иначе они могут утратить часть своей красоты. И тогда получается, что новогодние гирлянды являются самым главными и незаменимыми новогодними украшениями. Вполне возможно вообразить себе елку без игрушек, однако если она опутана нитями светодиодной системы, то такого украшения уже абсолютно достаточно.

Новогодние традиции

Еще Петр I к 1700 году привез из Европы традицию освещать особым светом новогоднюю елку. По требованию царских указов для новогодней иллюминации использовались фейерверки и свечи. На протяжении нескольких веков обязательным атрибутом новогодней елки были свечи – вплоть до появления электричества. Это новогоднее украшение было довольно опасным, т.к. мог возникнуть пожар, однако люди ради праздничной атмосферы готовы были рисковать даже своей безопасностью.

Первым высказал идею использовать вместо восковых свечей электрические гирлянды англичанин Ральф Моррис, который был телефонистом. В то время уже использовали нити электрических лампочек в телефонных распределительных щитах, а Ральфу Моррису лишь пришло на ум развесить такие нити на елке. Первая электрическая новогодняя гирлянда для улицы была изготовлена в США в 1895 году, она украсила елку перед Белым домом.

Эволюция новогодних гирлянд

Обычная электрическая гирлянда представляет собой ряд проводов, которые соединены последовательно жгутом с лампами накаливания. Изготовленные до 1990 года гирлянды чаще всего имели сменные лампы, которые были включены в один общий провод. В СССР на Московском электроламповом заводе производились гирлянды, оснащенные патронами с малоразмерными лампами, которые выполнялись в виде различных фигур (фонарей, ракет и пр.). На сегодняшний день в основном электрогирлянды производятся в виде электрических неразборных изделий, которые имеют лампы ультра малых размеров впрессованные в ответвления кабеля. Помимо этого, сочетание в гирлянде электронного блока управления с несколькими жгутами проводов даем возможность создавать разнообразные световые эффекты, такие как световые сетки, световой занавес, световая цепочка и другие. Некоторые гирлянды, в основном предназначенные для оформления торговых предприятий, в своем составе имеют музыкальные микросхемные синтезаторы, которые воспроизводят заранее запрограммированные мелодии. Самые популярными считаются светодиодные гирлянды, ими украшают деревья, архитектурные и ландшафтные элементы.

Необходимость гирлянд в современном мире

Хорошего качества иллюминация способна стать залогом праздничного воодушевления на любом торжестве, но на новогодние праздники просто невозможно обойтись без красочных и ярких гирлянд. В настоящее время на рынке представлены световые системы самых разных видов и размеров, которые предназначены для использования в самых разных условиях. С их помощью можно быстро и легко создать красочную праздничную атмосферу в доме, на улице. Самые традиционные системы – это новогодние гирлянды на елку. Но следует отметить, что по своему составу они совершенно неоднородны, и довольно часто можно видеть и старые ламповые, которые отлично светят, и современные светодиодные гирлянды, которые вызывают полный восторг. Разнообразными световыми системами украшают не только елку, но и используют вне помещений, например, сегодня стало популярным на праздники украшать фасад зданий. Многие укрепляют просто обычные гирлянды, но на сегодняшний день уже достаточно более интересных решений.