Westeren Digital представляет новые SSD-накопители на 4 ТБ

Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) объявила сегодня о введении в модельные ряды пользовательских брендов портативных SSD-накопителей объемом 4 ТБайта*. А это значит, что любители и профессионалы получат больше пространства для творчества, поскольку новые накопители разработаны специально для удовлетворения текущих потребностей по записи контента в высоком качестве. Четыре анонсированных диска подарят геймерам, создателям контента, энтузиастам и профессионалам творческих отраслей те производительность, долговечность и больший объем, которые им нужны для записи, перемещения и хранения файлов.

«Это знаковое событие открывает качественно новую страницу в истории наших решений для хранения данных, ведь представляемые устройства – это ответ на просьбы наших клиентов о дополнительных объемах и повышенной производительности. Миллионы профессионалов и любителей по всему миру используют наши продукты, выпускаемые под пользовательскими брендами, и мы продолжим работать над улучшением наших технологий, чтобы и в будущем обеспечивать должный уровень производительности и надежности и выпускать на рынок передовые устройства, отвечающие потребностям пользователей», – сказал старший вице-президент направления «Решения для пользователей» компании Western Digital Джим Уэлш.

Приоритетом Western Digital остается создание передовых для отрасли решений, позволяющих «угнаться» за качеством контента, создаваемого как простыми, так и профессиональными пользователями. О каких бы материалах ни шла речь – запечатленные на смартфон памятные моменты из жизни семьи, резервные или основные копии компьютерных игр из вашей библиотеки, видеоматериалы со студийных или натурных съемок – широкий ассортимент продукции компании позволяет обеспечить надежное хранение объемных файлов в любой ситуации.

«Как оператор-постановщик фильмов и телепрограмм для воплощения своего творческого замысла и защиты отснятого материала я во многом полагаюсь на технологические решения. SSD-накопители SanDisk® – это важнейшее оборудование для работы на натуре или в студии при использовании нескольких камер, снимающих в разрешениях 12K и 8K, – отметил участник команды SanDisk Extreme и член Американского общества кинооператоров (ASC) Сэм Николсон+. – На высокопроизводительных SSD-накопителях большого объема этими файлами легко управлять, а портативные SSD-диски из линейки SanDisk Extreme Pro® я всегда беру с собой на натурные съемки. Поскольку теперь они доступны с большей емкостью, я чувствую себя еще более свободным и готов продолжать создавать замечательный контент».

Мощная линейка портативных SSD-накопителей объемом 4 ТБайта*

Новая линейка портативных SSD-накопителей от Western Digital объемом 4 ТБайта* обладает непревзойденным сочетанием производительности и емкости, которые отлично подходят для использования в насыщенным контентом современном мире.

· Портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro®

- Быстрое сохранение и передача данных благодаря мощной производительности твердотельного носителя с поддержкой NVMe™: скорость чтения – до 2000 МБайт/с**, записи – до 2000 МБайт/с**. Кованая алюминиевая рама работает как теплоотвод, позволяя устройству в портативном форм-факторе функционировать на стабильно высоких скоростях.

- Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro на 4 ТБайта* появится в конце этого квартала в избранных магазинах и магазине Western Digital.

· Портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme®

- Производительность твердотельного накопителя с поддержкой NVMe: скорость чтения – до 1050 МБайт/с**, скорость записи – до 1000 МБайт/с** в портативном устройстве с большим объемом памяти, которое прекрасно подходит для создания удивительного контента или сохранения результатов невероятной фото- или видеосъемки.

- Для большей долговечности диск защищен от воздействия воды и пыли по классу IP55 и от падения с высоты до двух метров1.

- Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme на 4 ТБайта* появится в конце этого квартала в избранных магазинах и магазине Western Digital.

· Игровой SSD-накопитель WD_Black® P50

- Основной чертой этого диска, созданного специально для геймеров, является высокая производительность (скорость чтения до 2000 МБайт/с**), позволяющая сократить время загрузки экрана и быстрее начать игровой процесс.

- Дополнительное хранилище премиум-класса предназначено для записи новых игр и совместимо с библиотеками игр для ПК, PlayStation™ 4 и Xbox One™.

- Цена и наличие: ожидается, что игровой SSD-накопитель WD_Black P50 появится в конце этого квартала в избранных магазинах и магазине Western Digital.

· SSD-накопитель My Passport™ от WD®

- Рельефный металлический дизайн объединяет в себе стиль и надежность. Диск оснащен встроенной защитой от ударов и вибрации, защищен от падения с высоты до 1,98 метра и предлагается в нескольких цветах, включая серый, синий, красный, золотой и серебряный.

- Технология NVMe дает головокружительную скорость работы – в режиме чтения до 1050 МБайт/с**, записи до 1000 МБайт/с**, поэтому создатели контента, кураторы и любители смогут каждый день беспрепятственно заниматься своим любимым делом.

- Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель My Passport на 4 ТБайта* появится в конце этого квартала в избранных магазинах и магазине Western Digital.

Про цены и доступность в России буду объявлено дополнительно.

Western Digital предлагает широкий выбор внешних и встраиваемых SSD-накопителей. Более подробная информация о полном ассортименте продукции доступна на сайте https://shop.westerndigital.com/ .

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