Westeren Digital представляет новые SSD-накопители на 4 ТБ

Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) объявила сегодня о введении в модельные ряды пользовательских брендов портативных SSD-накопителей объемом 4 ТБайта*. А это значит, что любители и профессионалы получат больше пространства для творчества, поскольку новые накопители разработаны специально для удовлетворения текущих потребностей по записи контента в высоком качестве. Четыре анонсированных диска подарят геймерам, создателям контента, энтузиастам и профессионалам творческих отраслей те производительность, долговечность и больший объем, которые им нужны для записи, перемещения и хранения файлов.
Приоритетом Western Digital остается создание передовых для отрасли решений, позволяющих «угнаться» за качеством контента, создаваемого как простыми, так и профессиональными пользователями. О каких бы материалах ни шла речь – запечатленные на смартфон памятные моменты из жизни семьи, резервные или основные копии компьютерных игр из вашей библиотеки, видеоматериалы со студийных или натурных съемок – широкий ассортимент продукции компании позволяет обеспечить надежное хранение объемных файлов в любой ситуации.
Мощная линейка портативных SSD-накопителей объемом 4 ТБайта*
Новая линейка портативных SSD-накопителей от Western Digital объемом 4 ТБайта* обладает непревзойденным сочетанием производительности и емкости, которые отлично подходят для использования в насыщенным контентом современном мире.
· Портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro®
- Быстрое сохранение и передача данных благодаря мощной производительности твердотельного носителя с поддержкой NVMe™: скорость чтения – до 2000 МБайт/с**, записи – до 2000 МБайт/с**. Кованая алюминиевая рама работает как теплоотвод, позволяя устройству в портативном форм-факторе функционировать на стабильно высоких скоростях.
- Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro на 4 ТБайта* появится в конце этого квартала в избранных магазинах и магазине Western Digital.
· Портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme®
- Производительность твердотельного накопителя с поддержкой NVMe: скорость чтения – до 1050 МБайт/с**, скорость записи – до 1000 МБайт/с** в портативном устройстве с большим объемом памяти, которое прекрасно подходит для создания удивительного контента или сохранения результатов невероятной фото- или видеосъемки.
- Для большей долговечности диск защищен от воздействия воды и пыли по классу IP55 и от падения с высоты до двух метров1.
- Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme на 4 ТБайта* появится в конце этого квартала в избранных магазинах и магазине Western Digital.
· Игровой SSD-накопитель WD_Black® P50
- Основной чертой этого диска, созданного специально для геймеров, является высокая производительность (скорость чтения до 2000 МБайт/с**), позволяющая сократить время загрузки экрана и быстрее начать игровой процесс.
- Дополнительное хранилище премиум-класса предназначено для записи новых игр и совместимо с библиотеками игр для ПК, PlayStation™ 4 и Xbox One™.
- Цена и наличие: ожидается, что игровой SSD-накопитель WD_Black P50 появится в конце этого квартала в избранных магазинах и магазине Western Digital.
· SSD-накопитель My Passport™ от WD®
- Рельефный металлический дизайн объединяет в себе стиль и надежность. Диск оснащен встроенной защитой от ударов и вибрации, защищен от падения с высоты до 1,98 метра и предлагается в нескольких цветах, включая серый, синий, красный, золотой и серебряный.
- Технология NVMe дает головокружительную скорость работы – в режиме чтения до 1050 МБайт/с**, записи до 1000 МБайт/с**, поэтому создатели контента, кураторы и любители смогут каждый день беспрепятственно заниматься своим любимым делом.
- Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель My Passport на 4 ТБайта* появится в конце этого квартала в избранных магазинах и магазине Western Digital.
Про цены и доступность в России буду объявлено дополнительно.
Western Digital предлагает широкий выбор внешних и встраиваемых SSD-накопителей. Более подробная информация о полном ассортименте продукции доступна на сайте https://shop.westerndigital.com/.
Чтобы быть в курсе самых последних новостей о наших пользовательских брендах, подпишитесь на нас в социальных сетях:
· SanDisk: Facebook, Instagram и Twitter
· WD: Facebook, Instagram и Twitter
· WD_Black: Facebook, Instagram и Twitter