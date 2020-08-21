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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сфера услуг » Видеоконтент для мероприятий

Видеоконтент для мероприятий

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
За последнее десятилетие рекламный и информационный контент существенно расширился. Все изменилось с формированием проекционных систем нового поколения.

Видеоконтент для мероприятий

За последнее десятилетие рекламный и информационный контент существенно расширился. Все изменилось с формированием проекционных систем нового поколения. Сегодня компаниям доступны услуги студий-продакшн для креативной презентации продукта на рынке, привлечения клиентов и спонсоров. При этом платить огромные деньги не придется, как в рекламных агентствах. Видеоконтент для мероприятий – это эффективный инструмент продвижения в условиях жесткой экономической конкуренции.

Продакшн-студия в Москве в районе метро Преображенская предлагает широкий спектр профессиональных услуг по доступной цене. Клиентам доступны следующие разновидности:

  • анимация в форматах 2 и 3D;
  • формирование информационных графиков и видеопрезентаций;
  • визуализация различных эффектов;
  • разработка сценария и оптимальной концепции;
  • организация съемочного процесса «под ключ»;
  • возможность применения аэросъемки (для больших площадных массивов)

Команда состоит из опытных профессионалов, который знают, как креативно презентовать продукт компании, торжественное событие. Все детали заранее оговариваются с клиентом. Контент для мероприятий снимается при помощи современного, функционального оборудования.

Видеоролики для мероприятий


Видеоролики для мероприятий представляют собой результат сложной и многоэтапной работы ряда специалистов. Это касается разработки сценария, съемочного процесса, монтажа, внедрения графических элементов, motion design, sound-production и пр. Создание контента в студии осуществляется с учетом текущих потребностей и персональных интересов целевой аудитории. Таким образом, до аудитории эффективно доносится информация.

Видеоролики снять в московской студии продакшн можно в любое удобное для клиента время. Все организационные аспекты согласовываются с менеджерами заранее по телефону. Специалисты готовы справиться с различными видами контента:

  1. Обучающий
  2. Презентационный
  3. Видеокэмпинг (3D mapping)
  4. Анимированный с различными заставками, логотипами, фонами.
  5. Интерактивный.
  6. Рекламные + промо ролики.
  7. Тематические арт инсталляции.

Видеоролики заказать можно в любом стилистическом оформлении. Все зависит от вкусовых предпочтений заказчика и приоритетных задач.

Лучшим доказательством профессионализма команды являются примеры работ и положительные отзывы клиентов.

Видеопрезентации для мероприятий

Видеопрезентации для мероприятий представляют собой профильные видеоролики с информативной нагрузкой. С их помощью компания эффектно рекламирует инновационный продукт и привлекает внимание потенциальных потребителей. Монтаж ролика осуществляется в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Видеопрезентации заказать в московской продакшн-студии можно для:

  1. Товаров инновационного типа.
  2. Новых технологий производства.
  3. Методологии ведения бизнеса.
  4. Культурно-спортивных мероприятий.
  5. Программных разработок.

Команда профессионалов поможет определиться с идеей и формой ролика. Утверждение концепции, сценария происходит с учетом пожеланий клиента. В техническом задании расписываются все нюансы и аспекты. Особое внимание уделяется инфографическим элементам, студийной озвучке. Видеопрезентации снять можно в сжатые сроки и по умеренной стоимости. Творческая команда способна справиться с задами любого уровня сложности.

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