Видеоконтент для мероприятий
За последнее десятилетие рекламный и информационный контент существенно расширился. Все изменилось с формированием проекционных систем нового поколения. Сегодня компаниям доступны услуги студий-продакшн для креативной презентации продукта на рынке, привлечения клиентов и спонсоров. При этом платить огромные деньги не придется, как в рекламных агентствах. Видеоконтент для мероприятий – это эффективный инструмент продвижения в условиях жесткой экономической конкуренции.
Продакшн-студия в Москве в районе метро Преображенская предлагает широкий спектр профессиональных услуг по доступной цене. Клиентам доступны следующие разновидности:
- анимация в форматах 2 и 3D;
- формирование информационных графиков и видеопрезентаций;
- визуализация различных эффектов;
- разработка сценария и оптимальной концепции;
- организация съемочного процесса «под ключ»;
- возможность применения аэросъемки (для больших площадных массивов)
Команда состоит из опытных профессионалов, который знают, как креативно презентовать продукт компании, торжественное событие. Все детали заранее оговариваются с клиентом. Контент для мероприятий снимается при помощи современного, функционального оборудования.
Видеоролики для мероприятий
Видеоролики снять в московской студии продакшн можно в любое удобное для клиента время. Все организационные аспекты согласовываются с менеджерами заранее по телефону. Специалисты готовы справиться с различными видами контента:
- Обучающий
- Презентационный
- Видеокэмпинг (3D mapping)
- Анимированный с различными заставками, логотипами, фонами.
- Интерактивный.
- Рекламные + промо ролики.
- Тематические арт инсталляции.
Видеоролики заказать можно в любом стилистическом оформлении. Все зависит от вкусовых предпочтений заказчика и приоритетных задач.
Лучшим доказательством профессионализма команды являются примеры работ и положительные отзывы клиентов.
Видеопрезентации для мероприятий
Видеопрезентации для мероприятий представляют собой профильные видеоролики с информативной нагрузкой. С их помощью компания эффектно рекламирует инновационный продукт и привлекает внимание потенциальных потребителей. Монтаж ролика осуществляется в соответствии с утвержденным техническим заданием.
Видеопрезентации заказать в московской продакшн-студии можно для:
- Товаров инновационного типа.
- Новых технологий производства.
- Методологии ведения бизнеса.
- Культурно-спортивных мероприятий.
- Программных разработок.
Команда профессионалов поможет определиться с идеей и формой ролика. Утверждение концепции, сценария происходит с учетом пожеланий клиента. В техническом задании расписываются все нюансы и аспекты. Особое внимание уделяется инфографическим элементам, студийной озвучке. Видеопрезентации снять можно в сжатые сроки и по умеренной стоимости. Творческая команда способна справиться с задами любого уровня сложности.