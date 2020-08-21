Видеоконтент для мероприятий

За последнее десятилетие рекламный и информационный контент существенно расширился. Все изменилось с формированием проекционных систем нового поколения. Сегодня компаниям доступны услуги студий-продакшн для креативной презентации продукта на рынке, привлечения клиентов и спонсоров. При этом платить огромные деньги не придется, как в рекламных агентствах. Видеоконтент для мероприятий – это эффективный инструмент продвижения в условиях жесткой экономической конкуренции.

Продакшн-студия в Москве в районе метро Преображенская предлагает широкий спектр профессиональных услуг по доступной цене. Клиентам доступны следующие разновидности:

анимация в форматах 2 и 3D;

формирование информационных графиков и видеопрезентаций;

визуализация различных эффектов;

разработка сценария и оптимальной концепции;

организация съемочного процесса «под ключ»;

возможность применения аэросъемки (для больших площадных массивов)

Команда состоит из опытных профессионалов, который знают, как креативно презентовать продукт компании, торжественное событие. Все детали заранее оговариваются с клиентом. Контент для мероприятий снимается при помощи современного, функционального оборудования.

Видеоролики для мероприятий





представляют собой результат сложной и многоэтапной работы ряда специалистов. Это касается разработки сценария, съемочного процесса, монтажа, внедрения графических элементов, motion design, sound-production и пр. Создание контента в студии осуществляется с учетом текущих потребностей и персональных интересов целевой аудитории. Таким образом, до аудитории эффективно доносится информация.

Видеоролики снять в московской студии продакшн можно в любое удобное для клиента время. Все организационные аспекты согласовываются с менеджерами заранее по телефону. Специалисты готовы справиться с различными видами контента:

Обучающий Презентационный Видеокэмпинг (3D mapping) Анимированный с различными заставками, логотипами, фонами. Интерактивный. Рекламные + промо ролики. Тематические арт инсталляции.

Видеоролики заказать можно в любом стилистическом оформлении. Все зависит от вкусовых предпочтений заказчика и приоритетных задач.

Лучшим доказательством профессионализма команды являются примеры работ и положительные отзывы клиентов.

Видеопрезентации для мероприятий

Видеопрезентации для мероприятий представляют собой профильные видеоролики с информативной нагрузкой. С их помощью компания эффектно рекламирует инновационный продукт и привлекает внимание потенциальных потребителей. Монтаж ролика осуществляется в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Видеопрезентации заказать в московской продакшн-студии можно для:

Товаров инновационного типа. Новых технологий производства. Методологии ведения бизнеса. Культурно-спортивных мероприятий. Программных разработок.

Команда профессионалов поможет определиться с идеей и формой ролика. Утверждение концепции, сценария происходит с учетом пожеланий клиента. В техническом задании расписываются все нюансы и аспекты. Особое внимание уделяется инфографическим элементам, студийной озвучке. Видеопрезентации снять можно в сжатые сроки и по умеренной стоимости. Творческая команда способна справиться с задами любого уровня сложности.