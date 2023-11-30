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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кухня » Белые кухни всегда в моде

Белые кухни всегда в моде

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
novakuhni.ru
Белый цвет – один из самых востребованных среди покупателей и заказчиков кухонной мебели.

Белый цвет – один из самых востребованных среди покупателей и заказчиков кухонной мебели. Несмотря на множество мифов вокруг светлых оттенков, белые кухонные гарнитуры остаются в моде в любую эпоху.

Фабрика «NOVA Кухни», изготавливающая кухни в Санкт-Петербурге и Москве, отмечает:

  • ежегодно 40% заказчиков просит создать полностью белоснежный гарнитур,
  • 72% заказчиков выбирают мебель из двух-трех цветов, одним из которых будет белый.

Особенности белых кухонных гарнитуров

  1. Белоснежная мебель визуально расширяет пространство. Светлые тона отражают солнечный и искусственный свет, наполняют пространство воздухом. В результате, даже маленькое помещение кажется больше, шире и выше.
  2. Белый цвет универсален. Его можно использовать для интерьеров в любых стилях. Особенно органично цвет смотрится в скандинавских интерьерах, в кухнях в стиле минимализм и арт-деко.
  3. Белый сочетается с любыми другими цветами. Можно сделать совершенно белую кухню, разбавив ее цветовыми акцентами с помощью текстиля или декора. А можно использовать сочетания различных оттенков и текстур с белым. Например, фактурно смотрятся черно-белые кухни, гарнитуры с деревянной столешницей и фартуком. К популярным решениям относят сочетания белых тонов с зеленым, синим, голубым, бежевым, коричневым.

Мифы о белых кухнях

Сотрудники фабрики «NOVA Кухни» отмечают, что, хотя светлая мебель остается самыми востребованными у покупателей, часто приходится выступать разрушителями мифов.

  1. Белые фасады пачкаются. Многие считают, что на светлых фасадах будет видно любой отпечаток пальца, любое пятно. Однако, это миф. Конечно, фасады пачкаются, однако на темных цветах загрязнения видны гораздо сильнее. На темных кухнях видна пыль, отпечатки пальцев, разводы от попавшей воды. Светлые гарнитуры в этом отношении гораздо более практичны.
  2. Белые фасады лучше делать глянцевыми. Многие мечтают о красивой, блестящей мебели как в журналах об интерьерах. Однако, нужно понимать, что глянец можно делать только в том случае, если у вас есть возможность постоянно мыть фасады или если вы не готовите. С точки зрения практичности, лучше выбирать матовые решения.
  3. За белыми кухнями нужен постоянный уход со специальными средствами. Мебель светлого цвета требует такого же ухода, как и любого другого оттенка: нужно вытирать пыль и иногда протирать фасады. Гарнитуры изготавливают из современных материалов с покрытием из HPL-пластика, ПВХ-пленки, эмали или акрила. Эти материалы просты в уходе, для них не нужны специальные средства.
  4. Светлая кухонная мебель – это дорого. Однако, белая кухня может быть недорогой в любом отношении: в плане изготовления, материалов, ухода. Современные технологии позволяют фабрикам создавать практичные и функциональные решения без существенных финансовых затрат для заказчика.

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