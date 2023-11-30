Белые кухни всегда в моде

Белый цвет – один из самых востребованных среди покупателей и заказчиков кухонной мебели. Несмотря на множество мифов вокруг светлых оттенков, белые кухонные гарнитуры остаются в моде в любую эпоху.

Фабрика «NOVA Кухни», изготавливающая кухни в Санкт-Петербурге и Москве, отмечает:

ежегодно 40% заказчиков просит создать полностью белоснежный гарнитур,

72% заказчиков выбирают мебель из двух-трех цветов, одним из которых будет белый.

Особенности белых кухонных гарнитуров

Белоснежная мебель визуально расширяет пространство. Светлые тона отражают солнечный и искусственный свет, наполняют пространство воздухом. В результате, даже маленькое помещение кажется больше, шире и выше. Белый цвет универсален. Его можно использовать для интерьеров в любых стилях. Особенно органично цвет смотрится в скандинавских интерьерах, в кухнях в стиле минимализм и арт-деко. Белый сочетается с любыми другими цветами. Можно сделать совершенно белую кухню, разбавив ее цветовыми акцентами с помощью текстиля или декора. А можно использовать сочетания различных оттенков и текстур с белым. Например, фактурно смотрятся черно-белые кухни, гарнитуры с деревянной столешницей и фартуком. К популярным решениям относят сочетания белых тонов с зеленым, синим, голубым, бежевым, коричневым.

Мифы о белых кухнях

Сотрудники фабрики «NOVA Кухни» отмечают, что, хотя светлая мебель остается самыми востребованными у покупателей, часто приходится выступать разрушителями мифов.