Современные журнальные столики

Приобрести журнальный столик можно в магазине «Диван Диваныч» в Минске или сделав свой выбор в каталоге нашего интернет-магазина. Компактные модели стали органичными многих интерьеров жилых, офисных, административных помещений.

Описание

Ассортимент журнальных столиков в интернет-магазине «Диван Диваныч» обширный, каждую неделю каталог пополняется новыми моделями. Компактные изделия обладают небольшими размерами и способны выполнять различные функции; Есть возможность компактно разместить книги, журналы, оргтехнику или поднос с кофе и напитками.

Материалы.

Металл. Некоторые столики делаются из различных металлов, что гарантирует их долгий срок службы. Поверхность обрабатывается различными красящими субстанциями – это улучшает внешний вид.

Преимущества:

большие показатели прочности и износостойкости;

сравнительно невысокая цена.

Стекло. Последние годы на модели из стекла спрос увеличивается. Многие модели выглядят изысканно, на поверхность наносится напыление и инкрустация; «Стеклянные» изделия одинаково органично смотрятся в интерьере кабинета директора крупной компании, загородном доме или «Зале ожидания» зоны аэропорта или гостиной коттеджа.

Дерево - универсальный материал на все времена. В интернет-магазине «Диван Диваныч» пользователь найдет интересные предложения в каталоге.

Достоинства:

небольшой удельный вес;

высокий показатель прочности;

невысокая цена;

приятный внешний вид.

Благодаря современным достижениям в области химии, деревянные элементы обрабатываются лаками, которые огнеупорны и не содержат токсинов.

Пластмасса. Пластик по прочности своей не уступает многим металлическим сплавам. Преимущество материала – небольшой удельный вес и низкая цена.

МДФ. Этот материал функционален, есть возможность сделать ламинированные модели (имитация любой фактуры дерева). Прочность МДВ довольно высокая, привлекает пользователей простота монтажа и невысокая цена.

Шпон. Верхний слой добавляется элементами из натурального дерева. Многие элегантные и современные модели создаются по этой технологии, при этом цена на продукцию невысока.

Выбор изделий

Перед тем как купить журнальный столит https://divandivanych.by/catalog/zhurnalnye-stoliki/, необходимо понять: в каких условиях она будет использоваться. Если на него часто будут ставиться горячая посуда, то рациональнее приобрести вещь, сделанную из стекла и металла. Модель должна гармонировать с интерьером по конфигурации и цвету – тоже важный фактор.

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