Выбираем двуспальную кровать с подъемным механизмом в интернет-магазине Divan.ru

Интернет-магазин Divan.ru осуществляет продажу качественной мебели в Москве для спален, а также предлагает оригинальные модели на заказ по доступным ценам. Если вы всегда стремитесь к лучшему варианту из всех возможных, то кровать двуспальная с подъемным механизмом — идеальное решение. Она отличается высокой прочностью, стильным дизайном, многофункциональностью и удобством эксплуатации. С такой кроватью ваш сон станет гораздо лучше и крепче. В каталогах вы найдете кровати на любой вкус начиная с наделенных мягким изголовьем и заканчивая с высокими/низкими спинками и т.п.





Особенности выбора кровати с подъемным механизмом

Подъем кроватей с подъемным механизмом осуществляется с максимальной легкостью. С ним справится и хрупкая женщина, и ребенок. Благодаря мягким ручкам, которые имеются в каждой модели, рама легко поддается движению. Каждая кровать, представленная в каталоге магазина Divan.ru, оснащена этими элементами, выполненными по специальной разработке. Механизмы подъема, внедренные в кровати, характеризуются мощностью, надежностью и износостойкостью. В каждой модели используется изделие из линейки специальных эластичных амортизаторов. Оно обеспечивает не только легкий мягкий подъем кровати, но и дальнейшее удерживание спального места в верхней точке. Причем это касается даже тех случаев, когда использованы тяжелые матрасы.

Опускание рамы также не представляет сложностей. Оно проходит легко и бесшумно. Движение плоскости вниз осуществляется на металлические опоры, снабженные специальными компенсаторами из резины. За счет этого материала рама опускается без малейшего шума, так что вы не доставите окружающим никаких неудобств.

Удобство и комфорт

Также многие модели кроватей с подъемным механизмом характеризуются воздухопроницаемостью. Внутри корпуса продумана система циркуляции воздуха. Благодаря вентиляционным отверстиям вещи, хранящиеся в бельевом ящике, будут находиться в состоянии постоянного проветривания. Вам не придется дополнительно перекладывать их, чтобы избавить от запаха.

Уборка пыли под мебелью будет происходить гораздо проще и быстрее. Значительная часть моделей кроватей с подъемным механизмом оснащена основанием, которое сдвигается легким движением. Это помогает комфортной уборке пола, проводимой прямо под днищем. Так что конструкция основания — еще один повод купить кровать с подъемным механизмом в Москве в Divan.ru. Чехлы для оснований почти у всех кроватей съемные. Такая особенность поможет их легкой чистке.