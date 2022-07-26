Как обустроить прихожую: функциональная и практичная мебель

Прихожая – это витрина дома – это первое помещение, которое видят гости, переступая порог квартиры. Поэтому многие домочадцы хотят, чтобы она была эстетично оформлена. При этом она также должна оставаться функциональной и максимально облегчать подготовку к выходу из дома. Вестибюль — стратегическое место, поэтому его не следует слишком загромождать — никто не хочет, чтобы в нем было тесно, когда все домочадцы собираются на выход. Мебель для прихожей очень важна, как и размеры помещения. Так как же организовать ее с умом?

Функциональный гардероб для маленькой прихожей

Если помещение маленькое, не получится разместить в прихожей много мебели. Тогда стоит остановиться на наиболее функциональных решениях от компании Divan.ru, таких как компактные шкафы и модульная мебель. Такой комплект поместится даже в самой маленькой прихожей. В зависимости от выбранной модели такой гардероб будет включать в себя:

несколько вешалок для верхней одежды,

тумбу для хранения обуви,

большое прямоугольное зеркало,

удобное сиденье,

верхнюю полку для головных уборов и других аксессуаров.

Комод в прихожую

Если доступно больше места в прихожей, можно позволить себе немного большее разнообразие. Тогда будет неплохо поставить функциональный комод, доступный в каталоге Диван.ру. Это идеальное решение, когда у домочадцев много аксессуаров, которые не стоит выставлять напоказ, и в то же время нужно собрать их все в одном месте. Таким образом, можно значительно оптимизировать процесс подготовки к выходу из дома, так как это избавит от поиска разных вещей по всем углам квартиры. Производители предлагают решения, которые порадуют своим качеством и сборкой.

Тумба для обуви с сиденьем

Сложно представить прихожую без функциональной обувной тумбы. ООО “ДИВАН ТРЕЙД” предлагает модели с сидением – это значительно повысит удобство надевания обуви. Это особенно важно, когда в доме живут дети или пожилые люди, которым может быть трудно сохранять равновесие. Эти функциональные тумбы вмещают от 8 до 10 пар обуви. Поэтому в случае большой семьи одного такого предмета мебели недостаточно и может потребоваться покупка еще одного современного обувного шкафа.

Какую мебель выбрать для прихожей?

При выборе мебели следует руководствоваться, прежде всего, ее функциональностью. Люди с прихожей небольшой площади так или иначе вынуждены ограничиваться оснащением ее компактным шкафом, чтобы не загромождать маленькую комнату. Обладатели прихожей с большой площадью могут, наоборот, подумать об оснащении ее комодом, вместительным шкафом, тумбой для обуви с сиденьем или стильной консолью. При выборе мебели следует учитывать потребности всех домочадцев.