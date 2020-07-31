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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Декор, роспись, обои » Фотошторы в современном интерьере: их виды и преимущества

Фотошторы в современном интерьере: их виды и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ВКонтакте
Один из простых способов быстро и легко внести видимые изменения в интерьер комнаты – украсить оконные проемы фотошторами.

Один из простых способов быстро и легко внести видимые изменения в интерьер комнаты – украсить оконные проемы фотошторами. На них могут присутствовать разные изображения, нанесенные при помощи фотопечати. Кроме восхитительного эстетического эффекта, такие изделия для декора помещений имеют ряд других преимуществ. Среди них можно выделить основные:

  • практичность и универсальность;
  • удобство использования;
  • простота монтажа;
  • легкость ухода;
  • большой выбор изображений.

Использование в интерьере

Фотошторы в качестве оригинального декора подходят для любых помещений. Их можно использовать по прямому назначению – защиты пространства комнаты от прямых солнечных лучей. Также они успешно справляются со второй важной задачей – зонированием (с их помощью легко отделить, например, зону отдыха).

Подойдут фотошторы и для помещений, в которых нет окон. Здесь их можно использовать как оригинальный декор, акцентирующий на себе внимание.

С доступным разнообразие фотоштор можно ознакомиться на сайте https://ecooboi.com.ua/fotoshtory/.

Какими бывают фотошторы

По типу исполнения эти конструкции могут быть римскими или японскими. Римские состоят из двух полотен, для их крепления используются ленты или люверсы. Японские фотошторы имеют одно полотно с цельным изображением, изготовленное из плотной ткани. Их можно использовать еще и в качестве занавесок.

Модные варианты с эффектом 3D

Такие фотошторы востребованы благодаря наличию объемных изображений, позволяющих создавать интересные оптические иллюзии, а также визуально расширять границы комнаты (идеальный выбор для небольших помещений). С их помощью можно украсить обычное окно или создать декоративное. Нередко такие изделия можно увидеть в дверных проемах или в качестве межкомнатной перегородки.

При выборе штор с 3D эффектом необходимо учитывать планировку помещения.

Фотошторы с цветами

Цветочный принт – универсальное решение для современного интерьера. Именно поэтому фотошторы с цветами пользуются популярностью. Они способны придать комнате особый уют, создать гармоничную атмосферу, добавить изюминку.

Чтобы полотна гармонично вписались в интерьер, при выборе цветочного рисунка необходимо учитывать общую стилистику помещения. Например, для стиля прованс подойдут фотошторы с простыми полевыми цветами, классическое оформление дополнят изображения крупных соцветий.

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