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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Рефинансирование под 5,5% - закрытие всех потребительских кредитов одним платежом

Рефинансирование под 5,5% - закрытие всех потребительских кредитов одним платежом

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Решившись на рефинансирование потребительского кредита, вы должны основательно подготовиться к выбору нового кредитора.

Решившись на рефинансирование потребительского кредита, вы должны основательно подготовиться к выбору нового кредитора. Очень важно, чтобы это была надежная финансовая организация, которая готова предоставить выгодные условия сотрудничества и быстрое одобрение заявок. Но на практике неподготовленному человеку быстро найти подходящие кредитные программы бывает весьма сложно.

Подайте заявку на рефинансирование потребительского кредита – получите нужную сумму на следующий день

Сотрудничество с кредитным брокером предполагает такие этапы:

1. Подача заявки на сайте. Отправьте онлайн заявку на получение нового кредита – специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.

2. Выдача аванса после встречи с брокером. Менеджер назначает клиенту встречу с брокером, который выдает аванс на руки и подготавливает все документы без аванса.

3. Внесение и регистрация залога. Банк за один рабочий день оплачивает пошлину и регистрирует залог.

4. Выдача кредита наличными. Деньги на любые цели будут выданы клиенту сразу после регистрации залога и подписания договора.

Процесс рефинансирования потребительских кредитов

Часто заемщики сталкиваются с финансовыми трудностями при оформлении двух и более потребительских кредитов. Ситуация ухудшается, если клиент после подписания договора узнает о скрытых платежах и завышенных процентных ставках. Но не стоит переплачивать огромные деньги и терпеть невыгодные условия. Лучше оформить рефинансирование потребительских кредитов онлайн, чтобы получить новый заем на более выгодных условиях для выплаты старых кредитов.

Многие заемщики опасаются снова допустить ошибку и выбрать не того кредитора. Оформите рефинансирование потребительских кредитов в Москве и получите нужную сумму денег, чтобы закрыть текущие долги и повысить кредитный лимит для улучшения текущего материального положения.

Данная программа доступна физическим лицам, которым требуется решить проблему с потребительским кредитом, автокредитом, ипотекой или кредитными картами. С поддержкой специалиста вы сможете добиться от банка одобрения более крупной суммы денег – часть из них пойдет на погашение текущей задолженности, а остаток на нецелевые потребности. Компания «Финансист» оформит рефинансирование потребительских кредитов с просрочками https://myfinansist.ru/uslugi/refinansirovanie/refinansirovanie-potrebitelskogo-kredita/и улучшит ваше материальное положение.

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