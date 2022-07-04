Где получить кредит банкроту: 3 почти гарантированных варианта

В течение 5 лет после прохождения процедуры банкротства физлицо обязано при подаче заявок на новые кредиты сообщать о факте своей финансовой несостоятельности. Банки очень неохотно доверяют таким клиентам. Но это не значит, что теперь банкрот не сможет получить кредит.

Частный инвестор

Банки не доверяют банкротам, так как есть риск, что такие заемщики снова не смогут выполнить долговые обязательства. Даже высокий доход не гарантирует одобрение банка. Но банк практически точно согласится выдать кредит, если у него будут гарантии. Обеспечение как раз и является такой гарантией.

Речь идет о залоге. Обычно им выступает транспортное средство или недвижимость. Заемщик, передав имущество в залог частному инвестору, дает согласие на его продажу, если не сможет в итоге выполнить долговые обязательства. Поэтому риск потери имущества остается до момента полного погашения задолженности.

Плюс такого варианта в том, что условия кредитования будут вполне лояльными. Частному инвестору незачем завышать процентную ставку или ограничивать срок кредитования.

Такой кредит доступен далеко не всем, так как у банкрота часто просто нет имущества. Поэтому есть смысл рассмотреть кредит в ломбарде. Здесь принимают то, что удалось утаить от судебных приставов, например, ювелирные украшения.

Доступная сумма зависит от стоимости залога. Срок кредитования достигает 60 месяцев. А процентная ставка будет в разы выше, чем по обычному потребительскому кредиту в банке. И, опять же, остается риск потери залога, если заемщик не вернет деньги частному инвестору.

МФО

Чтобы получить кредит под залог недвижимости, нужно иметь дорогое ликвидное имущество. Если ничего нет, а деньги требуются срочно, то можно рассмотреть вариант с оформлением микрозайма.

Микрофинансовые организации зарабатывают именно на проблемных клиентах, так как платежеспособные люди предпочитают банки. МФО не боятся невозвратов, так как все равно отбивают свое за счет высокой процентной ставки. Поэтому займы выдаются почти всем. И факт банкротства потенциального заемщика особой роли не играет.

Условия микрозайма могут сильно отличаться. Займы «до зарплаты» обычно выдаются на срок до месяца. Сумма ограничена. А процентная ставка достигает 1% в сутки. Еще есть «длинные» микрозаймы, выдаваемые на более длительный срок и по меньшей ставке. Но такой кредит банкроту будет получить сложнее.

Кредитный донор

Если репутация клиента уже сильно испорчена, то можно получить деньги, если оформить кредит на другое лицо. Есть специальные организации, которые сводят вместе кредитных доноров и людей в сложной финансовой ситуации.

Донор – идеальный заемщик для банка с положительной кредитной историей и большим доходом. Напрямую он вряд ли будет оказывать услугу донора. Велик риск, что заемщик не вернет деньги, и тогда донору придется все платить самому, чтобы не испортить свою репутацию.

Поэтому они оказывают услугу через посредника – компанию, которая будет брать на себя риски.

Кредитный донор – это почти стопроцентный вариант получения денег для банкрота. Однако это дорогое удовольствие. Придется не только гасить проценты, но и еще много платить за услугу донора, посредника, оплачивать страхование и т. д.