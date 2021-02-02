Плюсы профессиональной утилизации оргтехники

Ортехника, компьютеры – неотъемлемая составляющая любого офиса. Они упрощают решение текущих задач, способствуют экономическому развитию предприятий. Физический износ, моральное устаревание происходят достаточно быстро. Если оргтехника перестала справляться с поставленными задачами, вы уже закупили новое оборудование, остается грамотно утилизировать старое. Вы сильно облегчите себе жизнь, если доверите решение задачи специалистам. Эксперт-Утиль утилизирует оргтехнику всех типов, любых объемов в Москве и области. Процессы сотрудничества отлажены – вам нужно просто оставить заявку, согласовать детали, а остальное сделают специалисты.









Можно ли делать утилизацию своими силами?





Нет – на свалку оргтехнику, которая отслужила свое, не вывозят. В составе есть токсичные материалы, которые требуют грамотной утилизации, плюс элементы, подлежащие повторной переработке. По результатам утилизации должен быть составлен акт – его руководитель хранит на случай проверок.





«Правильно» избавиться от ненужного офисного оборудования можно самому, собрав экспертную комиссию, или через посредников. Второй вариант намного более быстрый. Оплата производится по факту выполнения оценочных работ.





Преимущества профессиональных услуг





Компании, которые предоставляют услуги утилизации разного оборудования, техники, в России появились недавно и быстро стали востребованными. Плюсы таких услуг для заказчика:





работа с учетом законов и норм;

быстрые демонтаж, разборка, сортировка деталей;

возможность получения вознаграждения за отдельные ценные части устройств;

защита среды.





Оформить заявку на выезд представителей «ЭкспертУтиль» можно через сайт или по телефону. Вам ответят на поставленные вопросы, рассчитывают цену услуги. Условия сотрудничества на 100% прозрачные, вы сразу знаете, сколько и за что платите. Полученные в качестве частичного возврата средства можно будет вложить в покупку новых расходников. Если оргтехника была закуплена ранее, вы просто освободите место на складе или в офисе.





Оргтехнику до утилизации нужно будет рассортировать и протестировать. Этим, опять же, занимаются специалисты профильной компании. Они выполняют демонтажные, разборочные, сортировочные работы, после доставляют детали на заводы по переработке. Если в ходе разборки обнаруживаются опасные составляющие, они утилизируются особым образом. Обязательно оформляются документы, которые подтверждают списание.





«ЭкспертУтиль» – быстрая утилизация техники с гарантией





Устаревшую оргтехнику в компании «ЭкспертУтиль» спишут быстро, с соблюдением законодательных норм, под ключ и на выгодных условиях для вас. Сама компания давно работает на столичном рынке, успела завоевать доверие партнеров и клиентов, уважаема среди конкурентов. Заказчик, обращаясь в нее, получает все необходимые гарантии, может рассчитывать на высокий уровень сервиса.





Этапы сотрудничества:





Вы отправляете заявку на утилизацию и получаете ответ от дежурного менеджера. В удобное время представитель компании выезжает по указанному адресу для оценки, осмотра оборудования. Оргтехника демонтируется, сортируется и вывозится из офиса. Клиент получает оформленный согласно всем требованиям акт списания.





Услуга предоставляется в сжатые сроки, чтобы вы не ждали. Ограничений по числу, наименованиям, объемам нет – возможно обработка запросов любой сложности. За проектом будет закреплен персональный менеджер – вы будете знать, к кому обращаться за помощью в случае возникновения вопросов.