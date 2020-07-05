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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Знакомство с компанией Амазон, что важно знать о компании

Знакомство с компанией Амазон, что важно знать о компании

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Одной из самых крупных торговых площадок в мире считается компания Амазон.

Одной из самых крупных торговых площадок в мире считается компания Амазон. Первоначально это был простой книжный интернет-магазин, но с годами компания росла и развивалась, и выросла в мировой бренд, основана она была в июле 1994 года в Америке, предпринимателем Джеффом Безосом и названа компания была в честь реки Амазонки.

Чтобы точнее и проще объяснить, чем же все-таки занимается компания Амазон, то можно просто сказать ­– продажа через Амозон любых предметов, любыми предпринимателями из различных стран, с которыми есть соглашения, в них также входят Россия и Украина и много других стран. На данный момент, на счету компании насчитывается 34 категории товаров, одни из которых бытовая техника, ставшие популярными электронные книги, спортивные товары, продукты питания, детские игрушки и много другое.

По отношению к данной компании возникают такие вопросы, как:

  1. Как покупать на Амазон? Чтобы сделать покупку, для начала нужно зайти на сайт Амазона, выбрать товар, пройти регистрацию, выбрать способ оплаты и место доставки. Процедура точно такая же, как и в любом онлайн магазине или если быть точнее, как в любом зарубежном онлайн-магазине.
  2. Как продавать на Амазон? Данный вопрос сложнее, главное, что стоит отметить, что на Амазон, можно продавать, то есть быть продавцом, как на российской платформе Озон, для этого следует, пройти регистрацию на сайте, выбрать категорию товаров, которой будете заниматься, затем выбрать тот самый товар, который будете продвигать и можете приступать к продвижению.
  3. Как санкции повлияли на отношение России и Амазона? Введены ограничения по продажам, так называемых хай-тек товаров, которые считаются технически сложными и сделаны на основе высоких технологий, к ним относятся внешние аккумуляторы, зарядные устройства и так далее, стоимостью выше девятнадцати долларов.
  4. Почему считают Амазон одной из самых технологичных компаний? Компания Амазон, развивает свои технологии и не стоит на месте, так на пример, Амазон открыл первый магазин без продавцов, где покупателям даже оплачивать свои товары в магазине не нужно, счет придет им в личный кабинет Амазона.

В итоге стоит отметить, что Амазон, одна из технологичных, развивающихся торговых площадок на просторах интернет, сотрудничество с которой принесут вам дополнительную прибыль, покупки на данной платформе принесут вам удовольствие, даже с учетом санкции.

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