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Приём макулатуры в Белореченске

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
avito.ru
Сдача макулатуры – важный, экологичный и выгодный способ избавиться от ненужных документов и бумажных отходов.

Приём макулатуры в Белореченске

В процессе жизнедеятельности человека образуется большое количество мусора, четвёртая часть которого представлена бумажными отходами. Чтобы сохранить окружающую природу, необходимо правильно утилизировать весь мусор, и бумага не является исключением. Такое сырьё может использоваться для повторной переработки. Именно поэтому прием макулатуры считается довольно востребованной услугой. Компания «Вторпроект» как раз занимается сбором и вывозом макулатуры с любых адресов Белореченска.

Перечень принимаемого вторсырья

Каждый пункт приема макулатуры предъявляет особые требования к сдаваемым бумажным отходам, ведь далеко не всё сырьё может использоваться для вторичной переработки. Требования к приему макулатуры в Белореченске являются примерно одинаковыми. «Вторпроект» предлагает наиболее лояльные условия, принимая следующие виды продукции:

  • Бумагу: старые газеты, чистые газетные листы без печати, обрезь с линовкой, цветными иличёрно-белыми полосками, бумагу, для изготовления которой использована сульфатная небеленая целлюлоза.
  • Картон: можно сдать макулатуру в виде гофрированных коробок, белых картонных листов и обрезков с чёрно-белыми полосами или разноцветной печатью.
  • Полиграфическую продукцию: данная категория представлена бумажными товарами с однотонной или многоцветной печатью, которые изданы на белых листах бумаги, в т. ч. без корешков и переплётов. Пункт приема макулатуры принимает полиграфию в виде книг, брошюр, каталогов, тетрадей, проспектов, блокнотов, записных книжек и пр. Также возможна сдача отходов полиграфической продукции, которые образуются в процессе изготовления книг, журналов и т. д. однако здесь есть ограничения – отходы могут представлять собой обрезки обычной белой или офсетной бумаги.
  • Документы: вы можете сдать макулатуру договоры и другие офисные бумаги, архивные документы, бухгалтерские отчёты с вышедшим сроком действия и т. д.

Как правильно подготовить бумажные отходы к сдаче

Чтобы сдать макулатуру в Белореченске по более высокой цене, необходимо правильно подготовить вторсырьё. Сначала необходимо проверить бумагу на содержание любого «лишнего»:

  • грязи;
  • следов химикатов;
  • масел;
  • лакокрасочных веществ;
  • пластиковых файлов, скотча;
  • металлических скрепок, скоб;
  • папок;
  • кальки;
  • деревянных добавок;
  • пищевого мусора и пр.

Прежде чем сдавать макулатуру, требуется удостовериться, что её состояние удовлетворительное (отсутствие горелых, влажных частей). Редко пункты приема макулатуры согласны забрать намокшую бумагу или документы – в этом случае отходы следует тщательно просушить.

Прием макулатуры по адресу осуществляется только в том случае, если бумажные/картонные изделия соответствуют простым санитарным нормам. Из-за этого в пункт приема макулатуры нельзя приносить ядовитое и потенциально опасное сырьё из медицинских учреждений, ветеринарных клиник, промзон, свалок.

Чтобы сдать макулатуру по более высокой цене, необходимо тщательно отсортировать её: офисные и другие документы складывают в одну стопку, журналы – в другую, картон – в третью, газеты – в четвёртую и т. д. В конце желательно обвязать кипы веревками для удобства переноски и погрузки.

Компания «Вторпроект» осуществляет прием макулатуры в Белореченске по наиболее приемлемым ценам. Стоимость макулатуры зависит от её вида, состояния, общего веса. По необходимости данный пункт выполняет выездной прием макулатуры по любым адресам в Белореченске и ближайших городах. Если же объём бумажных отходов небольшой, то сдать их вы можете в пункте приема макулатуры по адресу: ул. Аэродромная 3.

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