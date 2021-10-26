Услуги дезинсекции. Уничтожение клопов

Соседство с насекомыми любого вида нельзя назвать приятным, а пребывание дома клопов – делает жизнь невыносимой. Эти паразиты нападают по ночам, не позволяя хорошо выспаться. Места их укусов краснеют и зудят. Сюда следует добавить и то, что эти насекомые являются переносчиками многих инфекционных болезней.

Самостоятельно справиться с этими паразитами невозможно, потому что, на день они прячутся в самых укромных и малодоступных местах. В процессе активного воздействия на них, удастся немного уменьшить популяцию клопов, но она вскоре будет восстановлена.

Без помощи специалистов в подобной ситуации, не обойтись. В борьбе с паразитами требуется опыт работы, знание их повадок и мест нахождения. Немаловажным плюсом обращения в службу дезинсекции является и наличие в ней необходимого оборудования и эффективных препаратов. Обратиться за помощью в Москве можно на https://moscd.ru/menyu-uslug/dezinsekcziya/unichtozhenie-klopov.



После обработки, произведенной профессионалами, клопы исчезнут из квартиры полностью и не появятся на протяжении длительного времени.

Если в гарантийный срок будет отмечено наличие паразитов, тогда повторная обработка будет сделана бесплатно.

Существует несколько методов борьбы с клопами – это вымораживание помещения, обработка горячей водой мест их гнездования и химический. Первые два варианта не дадут нужного результата, да и вымораживание современных квартир и домов, просто, невозможно. В связи с этим, на первое место выходит химический метод уничтожения клопов и использование услуг профессионалов.

При заключении договора с клиентом, на место выезжает профессиональный дезинсектор. Он оценивает степень загрязнения жилья, определяет основные места гнездования клопов. Наряду с этим, будут даны рекомендации по подготовке жилища к обработке. Потребуется упаковать и убрать детские вещи, продукты в холодильник. Кровати следует освободить от постельного белья, а мягкую мебель – от покрывал. Именно здесь, особенно любят жить клопы – тепло и до «еды» не далеко. Мебель придется отодвинуть от стен, освободив подход к стенам и плинтусам.

В процессе обработки помещений, в них не должны находиться люди и домашние животные. Используемый яд эффективно справляется с взрослыми особями, с их личинками и яйцами. Он наносится с помощью устройства холодного тумана.

После завершения обработки в квартире закрывают все окна и составляют на несколько часов. Перед проведением влажной уборки, все помещения необходимо хорошо проветрить.