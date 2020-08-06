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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Профессиональные услуги по борьбе с клопами

Профессиональные услуги по борьбе с клопами

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Клопы гнездятся в щелях мебели, в частности мягкой мебели, в кроватях, матрасах, в рамках картин и так далее

Компания обладает необходимой профессиональной квалификацией, большим практическим опытом, обширными знаниями и самым современным оборудованием, что позволяет эффективно бороться с этими назойливыми паразитами. Борьба с домашними клопами осуществляется в соответствии со стандартами IPN (Integrated Pest Management). На сайте https://dezinsektor.spb.ru/dezinsekciya/klopy.html можно более основательно ознакомиться с услугами и характером их проведения.

Дезинсекция помещений

Помимо предоставления услуг по дезинсекции, компания осуществляет оптовую и розничную продажу специализированных средств и препаратов для дезинфекции.

  • Клопы бродят по трубам и стенам, а также по вентиляционным каналам в многоквартирных домах. Поэтому необходимо тщательно герметизировать все щели и отверстия, например, силиконом или гипсом, в местах, где проходят газовые трубы в потолках и полах.
  • Клопы мы привозим из поездок, они бывают во многих видах транспорта: в поездах, в самолетах, в автобусах и даже в такси.
  • Клопы также могут быть найдены во многих популярных местах коллективного проживания людей. Особенно в тех местах, где мы проводим определенное время.

Клопы гнездятся в щелях мебели, в частности мягкой мебели, в кроватях, матрасах, в рамках картин и так далее. Таким образом их популяция может возрасти до таких масштабов, что даже в дневное время они не будут прятаться. При первом обнаружении клопов нужно предпринимать активные действия по их истреблению. Благодаря современному оборудованию и уникальным технологиям сделать это крайне легко. Специализированная бригада дезинсекторов всего за один час смогут полностью избавить ваше жилище от вредителей.

Особенности обработки

Подавляющее большинство людей стыдятся той проблемы, с которой они столкнулись. Люди не признаются, что в их доме появились клопы даже среди родных, не говоря уже о знакомых. Это распространенная ошибка и невежество, что вносит значительный вклад в дальнейшую эскалацию проблемы среди жителей многоквартирного дома.

О клопах надо говорить и действовать быстро. Проблема сама по себе не исчезнет, и чем больше население в доме, тем сложнее ее устранить. Профессиональная дезинсекция — это единственно верный способ избавиться от вредителей. Самостоятельно вы ничего не сможете сделать, так как клопы откладывают яйца в матрасах, одежде и так далее. Нужна комплексная обработка помещения, что даст гарантии полного истребления вредителей.

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