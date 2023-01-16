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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Оказаник услуг » Особенности мыловарения

Особенности мыловарения

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Яндекс
Изготовление мыла своими руками – интересный и увлекательный процесс.

Изготовление мыла своими руками – интересный и увлекательный процесс. Не зря некоторые люди предпочитают хотя бы раз попробовать осуществить такую задумку. Мыловарение имеет 3 основных способа:

  • смешение обычного мыла с добавками;
  • использование мыльной основы;
  • применение щелочей и жиров.

В первом случае происходит переваривание туалетного мыла. Причем, чаще всего, здесь используется детское мыло. К содержимому примешиваются добавки, масла, красители и прочие.

Во втором варианте создается специальная основа. Здесь тоже не обходится без добавок. Третий способ предполагает соблюдение строгих пропорций между используемыми компонентами.

Немного истории

Изготовление мыла уходит корнями в Месопотамию. Его там начали варить в третьем тысячелетии до н. э. Это средство было известно и во времена Древнего Рима. Причем римляне позаимствовали рецепт у племени галлов, но немного его изменили. Вместо золы при изготовлении стали использовать соду. 

Европейские мыловары начали работу в VII веке в Неаполе. В XIV веке мыло уже изготавливали по всей Европе. В России секрет изготовления мыла пришел из Византийской империи.

Интерес к мыловарению

Сегодня сварить мыло может любой человек. Причем такая возможность сохраняется даже в домашних условиях. Технологии хорошо известны – воспользоваться рецептом для мыла способен даже новичок.

Пробуждающийся интерес к варению мыла обусловлен разными причинами. Одни люди просто хотят реализовать свои творческие задумки. Таким способом получается изготовлять мыло с нужным ароматом. Это отличная возможность для реализации творческих идей.

Ну а для кого-то приготовление мыла становится профессиональной деятельностью. Эти люди занимаются изготовлением и продажей качественной продукции. Такое мыло пользуется спросом.

Магазин мыловарения

Магазин «Мыло-ОПТ» предлагает качественную косметическую продукцию для мыловарения. Это ароматические масла, которые отлично подойдут для домашнего применения.

Увлажняющие масла хороши при уходе за кожей и волосами. Эфирные масла незаменимы для бани. В каталоге интернет-магазина также представлено множество товаров для мыловарения. Они помогут при изготовлении мыла своими руками.     

Так что у клиентов магазина есть множество возможностей для выбора. Продукция «Мыло-ОПТ»  будет интересна творческим людям, частным мыловарами производителям ручной косметики.

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