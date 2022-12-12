Услуги оценочной компании

Услуги независимого оценщика могут понадобиться в различных ситуациях. Особенно это касается спорных вопросов. Оценка также требуется при осуществлении сделки купли-продажи.
В качестве предмета или объекта может использоваться:
- недвижимость;
- движимое имущество;
- бизнес;
- нематериальные активы.
Оценка недвижимости
Выполняется оценка жилой и коммерческой недвижимости, а также земельных участков, построек и сооружений. Выделяют рыночную стоимость и ликвидационную. Первый вариант актуален при условиях обычной продажи, второй – когда требуется реализовать имущество в максимальной короткий срок.
Ликвидационная стоимость часто определяется, когда требуется продать недвижимость обанкротившегося предприятия. Такие объекты зачастую можно приобрести по очень выгодной цене.
Еще выделяют кадастровую и инвестиционную стоимость. В первом случае услуги оценщика требуются, если вы несогласны с ценой, которую вам установили в результате кадастровой оценки. Инвестиционная цена учитывается исходя из потенциала объекта.
Оценка движимого имущества
В эту группу входят:
- различные виды транспорта;
- оборудование и технологические линии;
- оргтехника.
Оценка такого имущества выполняется для государственных и частных компаний. Данная процедура позволяет узнать реальную стоимость конкретного товара. Это позволяет потом принять решение относительного заказа. Или же вы откажитесь от идеи с такой покупкой.
Оценка бизнеса
Сюда входит оценка стоимости ценных бумаг, активов предприятия, дебиторской задолженности, а также переоценка основных средств. Оценка бизнеса бывает обязательной и добровольной. Количество случаев, когда владелец бизнеса заказывает его оценку, продолжает расти.
Нематериальные активы
Оценка нематериальных активов касается вопросов авторского, смежного и патентного права. Кроме того, выполняется оценка ноу-хау и средств индивидуализации. В данном случае учитываются результаты интеллектуальной деятельности.
Где заказать
Услуги профессиональных оценщиков вы можете заказать в компании 1Капиталь. Там работают специалисты высокой квалификации, имеющие большой опыт в сфере различной оценки.
Компания имеет отличную деловую репутацию. Все работы осуществляются в строгом соответствии с договором. При выполнении оценки соблюдаются необходимые стандарты. Готовый отчет можно предоставить в любую инстанцию. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте https://ce-na.ru/.