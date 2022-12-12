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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Оказаник услуг » Услуги оценочной компании

Услуги оценочной компании

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Google
Услуги независимого оценщика могут понадобиться в различных ситуациях.

Услуги независимого оценщика могут понадобиться в различных ситуациях. Особенно это касается спорных вопросов. Оценка также требуется при осуществлении сделки купли-продажи.

В качестве предмета или объекта может использоваться:

  • недвижимость;
  • движимое имущество;
  • бизнес;
  • нематериальные активы.

Оценка недвижимости

Выполняется оценка жилой и коммерческой недвижимости, а также земельных участков, построек и сооружений. Выделяют рыночную стоимость и ликвидационную. Первый вариант актуален при условиях обычной продажи, второй – когда требуется реализовать имущество в максимальной короткий срок.  

Ликвидационная стоимость часто определяется, когда требуется продать недвижимость обанкротившегося предприятия. Такие объекты зачастую можно приобрести по очень выгодной цене.

Еще выделяют кадастровую и инвестиционную стоимость. В первом случае услуги оценщика требуются, если вы несогласны с ценой, которую вам установили в результате кадастровой оценки. Инвестиционная цена учитывается исходя из потенциала объекта.

Оценка движимого имущества

В эту группу входят:

  • различные виды транспорта;
  • оборудование и технологические линии;
  • оргтехника.

Оценка такого имущества выполняется для государственных и частных компаний. Данная процедура позволяет узнать реальную стоимость конкретного товара. Это позволяет потом принять решение относительного заказа. Или же вы откажитесь от идеи с такой покупкой.

Оценка бизнеса

Сюда входит оценка стоимости ценных бумаг, активов предприятия, дебиторской задолженности, а также переоценка основных средств. Оценка бизнеса бывает обязательной и добровольной. Количество случаев, когда владелец бизнеса заказывает его оценку, продолжает расти.

Нематериальные активы

Оценка нематериальных активов касается вопросов авторского, смежного и патентного права. Кроме того, выполняется оценка ноу-хау и средств индивидуализации. В данном случае учитываются результаты интеллектуальной деятельности.

Где заказать

Услуги профессиональных оценщиков вы можете заказать в компании 1Капиталь. Там работают специалисты высокой квалификации, имеющие большой опыт в сфере различной оценки.

Компания имеет отличную деловую репутацию. Все работы осуществляются в строгом соответствии с договором. При выполнении оценки соблюдаются необходимые стандарты. Готовый отчет можно предоставить в любую инстанцию. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте https://ce-na.ru/.

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