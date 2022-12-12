Услуги оценочной компании

Услуги независимого оценщика могут понадобиться в различных ситуациях. Особенно это касается спорных вопросов. Оценка также требуется при осуществлении сделки купли-продажи.

В качестве предмета или объекта может использоваться:

недвижимость;

движимое имущество;

бизнес;

нематериальные активы.

Оценка недвижимости

Выполняется оценка жилой и коммерческой недвижимости, а также земельных участков, построек и сооружений. Выделяют рыночную стоимость и ликвидационную. Первый вариант актуален при условиях обычной продажи, второй – когда требуется реализовать имущество в максимальной короткий срок.

Ликвидационная стоимость часто определяется, когда требуется продать недвижимость обанкротившегося предприятия. Такие объекты зачастую можно приобрести по очень выгодной цене.

Еще выделяют кадастровую и инвестиционную стоимость. В первом случае услуги оценщика требуются, если вы несогласны с ценой, которую вам установили в результате кадастровой оценки. Инвестиционная цена учитывается исходя из потенциала объекта.

Оценка движимого имущества

В эту группу входят:

различные виды транспорта;

оборудование и технологические линии;

оргтехника.

Оценка такого имущества выполняется для государственных и частных компаний. Данная процедура позволяет узнать реальную стоимость конкретного товара. Это позволяет потом принять решение относительного заказа. Или же вы откажитесь от идеи с такой покупкой.

Оценка бизнеса

Сюда входит оценка стоимости ценных бумаг, активов предприятия, дебиторской задолженности, а также переоценка основных средств. Оценка бизнеса бывает обязательной и добровольной. Количество случаев, когда владелец бизнеса заказывает его оценку, продолжает расти.

Нематериальные активы

Оценка нематериальных активов касается вопросов авторского, смежного и патентного права. Кроме того, выполняется оценка ноу-хау и средств индивидуализации. В данном случае учитываются результаты интеллектуальной деятельности.

Где заказать

Услуги профессиональных оценщиков вы можете заказать в компании 1Капиталь. Там работают специалисты высокой квалификации, имеющие большой опыт в сфере различной оценки.

Компания имеет отличную деловую репутацию. Все работы осуществляются в строгом соответствии с договором. При выполнении оценки соблюдаются необходимые стандарты. Готовый отчет можно предоставить в любую инстанцию. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте https://ce-na.ru/.