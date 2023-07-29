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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Преимущества оформления кредитной карты в Экспобанке

Преимущества оформления кредитной карты в Экспобанке

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Многие люди пользуются кредитками. Почему стоит оформить кредитную карту в Экспобанке. Какими преимуществами она обладает.

Практически каждый современный человек пользуется кредитными картами. Благодаря этому можно совершать разные покупки с возможностью отсрочки платежа. Особенно это удобно, если вы получаете заработную плату на карту. Если вернуть взятые у банка средства на протяжении срока действия льготного периода, то в этом случае даже не придется платить проценты.

Почему стоит оформить кредитку в Экспобанке

Если вы заинтересованы в получении кредитной карты, стоит серьезно отнестись к выбору банка. Внимательно изучите предложения от банковских организаций, ознакомьтесь с их условиями. Только после этого принимайте решение. Отзывы клиентов о кредитной карте Экспобанка в основном положительные. После их подробного изучения можно сделать вывод о том, что это не только надежный банк, но еще и тот, который предлагает действительно выгодные условия оформления кредиток. В Экспобанке представлено всего два продукта. Это кредитная карта «Выгода» и «Выгода Cashback».

Начнем с «Выгоды». На бесплатной основе кредитка выпускается единожды. В дальнейшем стоимость услуги составляет 500 рублей. Эту же сумму нужно заплатить при заказе дополнительной карты. Обслуживание в месяц стоит 199 рублей. Ежемесячная сумма не будет сниматься в том случае, если на протяжении месяца клиент банка с помощью кредитки оплатил товары общей стоимостью 15 000 рублей.

Приятно радует льготный период карты «Выгода», продолжительность которого – 118 дней. Отсчет начинается с первого числа месяца, в котором был выполнен расчет за товар с помощью кредитных средств. Держатель карты должен учесть тот момент, что льготный период действует только при условии безналичной оплаты услуг или товаров. При снятии денег в банкомате размер комиссии составляет 3,9% от снятой суммы.

Карта «Выгода Cashback» тоже имеет свои особенности. Ее выпуск предлагается на бесплатной основе. При потере карты или ее повреждении перевыпуск обойдется в 500 рублей. Стоимость обслуживания, как и в первом случае, составляет 199 рублей в месяц. Оно будет бесплатным, если на протяжении месяца с помощью кредитки вы оплатите товары на сумму от 5000 рублей. Срок действия льготного периода составляет 56 дней. К преимуществам кредитной карты «Выгода Cashback» от Экспобанка стоит отнести начисление кешбэка. За каждые сто потраченных рублей клиент получает бонусы. Один бонус приравнивается к одному рублю. В месяц можно получить максимум 3000 бонусов.

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