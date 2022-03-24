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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Спецтехника » Перевозка легковых машин автовозами: особенности

Перевозка легковых машин автовозами: особенности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Транспортировка легковых автомобилей — ответственное дело.

Транспортировка легковых автомобилей — ответственное дело. В настоящее время самыми востребованными являются следующие виды услуг: перевозки автовозами и эвакуаторами. Каждый из вариантов предполагает транспортировку машин с помощью специальных погрузочных платформ.

Но у каждого из способов есть свои отличия. Эвакуатором за один выезд можно транспортировать только один автомобиль, а автовозом — сразу несколько, как правило, до восьми машин.

Использование автовоза — приемлемое решение, если стоит задача переместить весь автопарк. Кроме того, автовоз поможет сэкономить транспортные издержки. И это затрагивает также случаи, когда необходимо перевезти только один автомобиль.

Особенности услуги

Чтобы организовать транспортировку машин автовозом, необходимо заказать автовоз из Москвы в СПБ у компании, которая на этом специализируется. Каждая компания имеет собственные требования к особенностям автомобилей для перевозки.

В большинстве случаев общий перечень требований включает следующие:

  • машина должна быть вымытой, и такое требование вызвано не только потребностью в гигиене в связи с перевозкой, но и связано с экспертной оценкой авто. Иногда перевозчики дополняют пакет документов фотографией машины до транспортировки, а пакет личных архивных документов — снимками после;

  • сиденья должны быть надежно защищены;

  • в баке автомобиля должно присутствовать топливо: от 10 л бензина;

  • аккумулятор необходимо зарядить;

  • сигнализацию следует выключить;

  • подсветку нужно перевести в пассивный режим;

  • любые крепления и антенны необходимо демонтировать;

  • в багажник рекомендуется положить запаску с домкратом;

  • боковые стекла нужно сложить.

Как правило, перевозчики требуют документы. Что касается ПТС, то для некоторых достаточно и заверенной копии, а в дополнение к этой бумаге запрашивают свидетельство о регистрации машины.

Погрузка и разгрузка

На этих этапах требования сосредоточены на следующих факторах:

  • отсутствие на платформе потенциально опасных предметов для автомобиля;

  • скорость заезда на платформу не должна превышать 20 км в час;

  • минимальный интервал между автомобилями при заезде должен составлять не менее 20 см;

  • транспортируемый автомобиль необходимо упереть в две колодки, и для фиксации каждой машине нужно иметь как минимум, 2 ремня;

  • двери должны быть тщательно закрыты.

Ситуация после перевозки

Клиент или человек, на которого оформлена доверенность, может забрать автомобиль. Между транспортировщиком Автовоз №1 и владельцем авто будет подписана договоренность, в которой содержатся все данные по легковому автомобилю, включая факт его передачи собственнику.

Дополнительно прилагаются снимки авто, перечисление вещей, которые были внутри салона при перевозке. Также в акте прописывается количество ключей, переданных перевозчику.

Указанный акт перевозки имеет юридическую силу и может быть затребован при возникновении спорных ситуаций для рассмотрения дела в суде.

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