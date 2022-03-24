Перевозка легковых машин автовозами: особенности

Транспортировка легковых автомобилей — ответственное дело. В настоящее время самыми востребованными являются следующие виды услуг: перевозки автовозами и эвакуаторами. Каждый из вариантов предполагает транспортировку машин с помощью специальных погрузочных платформ.
Но у каждого из способов есть свои отличия. Эвакуатором за один выезд можно транспортировать только один автомобиль, а автовозом — сразу несколько, как правило, до восьми машин.
Использование автовоза — приемлемое решение, если стоит задача переместить весь автопарк. Кроме того, автовоз поможет сэкономить транспортные издержки. И это затрагивает также случаи, когда необходимо перевезти только один автомобиль.
Особенности услуги
Чтобы организовать транспортировку машин автовозом, необходимо заказать автовоз из Москвы в СПБ у компании, которая на этом специализируется. Каждая компания имеет собственные требования к особенностям автомобилей для перевозки.
В большинстве случаев общий перечень требований включает следующие:
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машина должна быть вымытой, и такое требование вызвано не только потребностью в гигиене в связи с перевозкой, но и связано с экспертной оценкой авто. Иногда перевозчики дополняют пакет документов фотографией машины до транспортировки, а пакет личных архивных документов — снимками после;
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сиденья должны быть надежно защищены;
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в баке автомобиля должно присутствовать топливо: от 10 л бензина;
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аккумулятор необходимо зарядить;
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сигнализацию следует выключить;
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подсветку нужно перевести в пассивный режим;
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любые крепления и антенны необходимо демонтировать;
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в багажник рекомендуется положить запаску с домкратом;
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боковые стекла нужно сложить.
Как правило, перевозчики требуют документы. Что касается ПТС, то для некоторых достаточно и заверенной копии, а в дополнение к этой бумаге запрашивают свидетельство о регистрации машины.
Погрузка и разгрузка
На этих этапах требования сосредоточены на следующих факторах:
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отсутствие на платформе потенциально опасных предметов для автомобиля;
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скорость заезда на платформу не должна превышать 20 км в час;
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минимальный интервал между автомобилями при заезде должен составлять не менее 20 см;
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транспортируемый автомобиль необходимо упереть в две колодки, и для фиксации каждой машине нужно иметь как минимум, 2 ремня;
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двери должны быть тщательно закрыты.
Ситуация после перевозки
Клиент или человек, на которого оформлена доверенность, может забрать автомобиль. Между транспортировщиком Автовоз №1 и владельцем авто будет подписана договоренность, в которой содержатся все данные по легковому автомобилю, включая факт его передачи собственнику.
Дополнительно прилагаются снимки авто, перечисление вещей, которые были внутри салона при перевозке. Также в акте прописывается количество ключей, переданных перевозчику.
Указанный акт перевозки имеет юридическую силу и может быть затребован при возникновении спорных ситуаций для рассмотрения дела в суде.