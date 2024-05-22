Как выбрать и купить подъемник для высотных работ

Чтобы поднять инструменты и рабочих на высоту, установить климатическое оборудование на фасаде, оптимизировать работу склада необходимо купить подъемник. Самоходные модели с электрическим приводом или на жидком топливе перемещаются собственным ходом по стройплощадке, торговому центру. В зависимости от конструкции подъемного механизма бывают коленчатыми, мачтовыми, телескопическими или ножничными.

Когда без подъемника не обойтись

Надежная конструкция, простая эксплуатация, доступная стоимость делает разные виды подъемного оборудования популярным в логистике, строительстве, торговой сфере. Спецтехника незаменима при:

реконструкции, ремонте фасада здания;

проведении электромонтажных работ на высоте;

установке, обслуживании наружной рекламы;

перемещении грузов в складском помещении;

обрезке зеленых насаждений.

Прицепные модели подъемных платформ заменяют вышку, мачтовые, строительные леса. Главное при выборе учитывать особенности эксплуатации оборудования.

Виды спецтехники по конструкции

Для работы самоходных подъемников применяется бензин, дизель или электричество. В зависимости от горючего оборудование подходит для использования на улице или в помещении. В соответствии с подъемным механизмом техника бывает:

Телескопической с последовательными выдвижными секциями. Идеальный вариант для работы на большой высоте. Коленчатой, состоящей из подвижных сочленений. Благодаря особенностям стрелы используется для доставки платформы в труднодоступные места. Ножничной с большой грузоподъемностью и складным механизмом, напоминающим ножницы. Имеет хорошую рабочую высоту. Прицепной напоминающей автомобильную вышку. Отличается простотой доставки на легковом авто в качестве прицепа. Мачтовой или фасадной. Грузы и рабочих на высоту доставляет канатный или реечный подъемный механизм.

В отличие от стационарного, самоходное оборудование мобильное и маневренное. Легко перемещается по ровным поверхностям внутри и снаружи помещения.

Преимущества самоходных моделей

За движение самоходного подъёмника отвечает электрический, бензиновый или дизельный силовой агрегат. Использование специальных механизмов необходимо для:

оптимизации процессов на складах и в магазинах с минимальными усилиями со стороны человека;

обеспечения безопасности работы обслуживающего, рабочего персонала на высоте;

быстрой доставки груза на заданную высоту без сложно монтажа стационарной конструкции.

При этом покупка самоходного подъемника оправдана при проведении регулярных высотных работ. А учитывая доступную стоимость большинства механизмов – это возможность расширить автопарк техники.