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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Спецтехника » Ричтрак: особенности и преимущества

Ричтрак: особенности и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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reachtrucks.ru
Ричтрак по своей сути - обычный погрузчик. Его основное отличие кроется в специальном подъемном механизме

Современные склады представляют собой критически важные в инфраструктурном планировании компании объекты. И от качества и эффективности взаимодействия с товарами, на них расположенными, напрямую зависит общая скорость поставок продукции.

Сегодня для повышения скорости и эффективности управления складом существует довольно большое количество инструментов и агрегатов. Один из таковых - электрический ричтрак.

Что такое ричтрак

Ричтрак по своей сути - обычный погрузчик. Его основное отличие кроется в специальном подъемном механизме, который в свою очередь существенно повышает общую эффективность от применения инструмента на складе.

Так, к примеру, ричтрак может легко взаимодействовать с товарами, расположенными на действительно внушительной высоте. Также он может двигать каретку в горизонтальном положении. Класть и забирать продукцию с его помощью намного безопаснее и удобнее, нежели чем посредством аналогов.

Отдельно стоит отметить грузоподъемность. Передовые модели могут поднимать до 2 500 килограммов, что также существенно больше, нежели чем другие погрузчики. А потому можно заключить, что ричтрак собрал в себе все преимущества привычного штабелера, а также вилочного погрузчика, став по-настоящему незаменимым агрегатом на большинстве складов.

Преимущества ричтраков

Таким образом, резюмируя все написанное выше, можно заключить, что ричтраки как средство для работы на складских помещениях обладают следующими преимуществами относительно конкурентов и аналогов:

  • Высокий уровень маневренности;
  • Быстрая скорость работы;
  • Внушительный угол обзора;
  • Удобная управляемость;
  • Небольшие габариты;
  • Хорошая грузоподъемность;
  • Экономичность и возможность быстрой зарядки и так далее.

Учитывая все это, популярность ричтраков становится весьма просто объясняемой.

Когда ричтраку требуется ТО

Для того, чтобы любое техническое средство могло исправно работать длительное время, ему требуется периодическое техническое обслуживание. В случае с ричтраками общепризнано проводить подобное обследование необходимо около 4 раз в год. Ориентироваться можно примерно на 2 сотни моточасов работы.

ТО должно быть комплексным, включать в себя замеры надежности, анализ износа деталей и ремонтные работы при необходимости. Только таким образом можно будет обеспечить надежную работу ричтрака длительное время.

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