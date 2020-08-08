Как определить состояние трансмиссионной жидкости?

Можно ли по цвету ATF-жидкости определить, что ее пора менять? Может ли ее цвет сказать нам, что у АКПП есть проблемы и ей необходим ремонт? Как диагностировать проблемы с АКПП по цвету трансмиссионной жидкости подробнее в этой статье.

Какого цвета грязная трансмиссионная жидкость?

Время и высокие температуры могут превратить жидкость красноватого цвета в черный. Это может указывать на то, что теплоотводящие свойства этой маслянистой субстанции серьезно нарушены, и она может быть не в состоянии эффективно защищать внутренние компоненты от чрезмерного износа. Однако, как упоминалось ранее, один цвет не означает, что есть проблема, если другие симптомы не присутствуют. Самое главное, чтобы фильтр регулярно менялся и не забивался.

Сгоревшая трансмиссионная жидкость

Если жидкость черная и имеет обожженный запах, это означает, что она больше не отводит все тепло из коробки передач и не смазывает внутренние детали должным образом, и, скорее всего, коробка передач получила некоторые внутренние повреждения.

Если это так, поищите металлическую стружку, сняв поддон коробки передач. Некоторое небольшое количество металлической стружки может присутствовать, но значительное количество мусора может указывать на серьезное внутреннее повреждение, и в этом случае вы должны сделать ремонт АКПП в Санкт-Петербурге как можно скорее. Это один из самых распространенных симптомов проблем с автоматической коробкой передач. К сожалению, замена масла в АКПП на этой стадии уже не исправит положение, поэтому важно убедиться, что ваша жидкость никогда не достигнет очень плохого состояния. Если этого не сделать, автоматическая коробка передач в конечном итоге выйдет из строя, оставив вам только выбор между тем, что починить ее, заменить или купить новую машину.

Неисправный гидротрансформатор, неисправные соленоиды и проскальзывающие муфты также могут стать причиной сгоревшей трансмиссионной жидкости. Резкие толчки и проскальзывание при переключении передач - это симптомы, которые часто присутствуют одновременно со сгоревшей жидкостью.

Вода или антифриз в жидкости

Если трансмиссионное масло выглядит пенистым, имеет много пузырьков воздуха или выглядит жидким (больше жидкости на щупе в норме), то возможно в масло просочилась охлаждающая жидкость или антифриз.

Если значительное количество воды попадет в трансмиссию, возникнет ржавчина, и трансмиссия выйдет из строя.

Эта проблема может быть вызвана закупоркой или утечкой в ​​линиях охлаждения на радиаторе. Если антифриз попадет в трансмиссионную жидкость, она не сможет правильно смазать движущиеся части. Химические вещества в антифризе также могут привести к серьезному повреждению внутренних компонентов коробки передач. Чтобы решить эту проблему, необходимо устранить утечку или засорение, а также заменить фильтр и жидкость. При попадании значительного количества посторонней жидкости трансмиссию, возможно, придется сделать ремонт АКПП, чтобы заменить поврежденные элементы.