Автореплики Buick и Chevrolet представительного Renault Captur

ента новостей

13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
13:05
В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом
12:46
ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики
12:39
Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19
12:35
Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов
12:15
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей
09:49
Чем займутся в петербургском отделении МИД?
09:19
Почему выходит такая зарплата?
08:22
Заболеваемость находится на пике
01:09
Досадное фиаско баскетбольного «Зенита» в Берлине
19:07
В Петербург не пустили 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры из Японии
16:29
Выставка «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского»
16:26
Волейбольный клуб «Зенит» на выезде одолел «Бенфику»
13:31
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
13:20
В Колумбии возобновились поиски после оползня, в результате которого погибли 15 человек
12:20
В Сосновом Бору отремонтируют инфекционное отделение медсанчасти
12:17
В Петербурге росгвардейцы оказали помощь в задержании нападавшего с ножом на прохожих
12:15
Выставочный проект «На страже закона» в Историческом парке
10:47
В Ленобласти лжеброкер оставил пенсионерку без денег
10:42
В Петербурге награждены полицейские, спасшие 3-летнюю девочку из полыньи
10:26
Это иммунитет?
09:34
Что делать после простуды
09:31
Какова истинная суть помощи пенсионерам
00:17
Хоккей на Олимпиаде – 2022: «футбольная» победа России над швейцарцами и провал чехов
18:46
Выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение"
16:34
Северная Корея хвастается, что «потрясла мир», испытав ракеты, которые могут поразить США
13:51
В Петербурге задержали мужчину, который 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину
13:48
В Петербурге полицейские задержали автоугонщика
13:45
В Петербурге задержали мужчину, похитившего у пенсионерки крупную сумму денег
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Седаны и внедорожники » Автореплики Buick и Chevrolet представительного Renault Captur

Автореплики Buick и Chevrolet представительного Renault Captur

0
4
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Французский мини-кроссовер Captur успешно клонировали инженеры General Motors.

Французский мини-кроссовер Captur успешно клонировали инженеры General Motors. И уже презентовали новинки в автосалоне Лос-Анджелеса. Двойники Buick и Chevrolet очень похожи на оригинал, однако несколько длинней. Купить Шевроле которая оснащена шинами на 17' Hankook Sport Terrain и специальной настройкой амортизаторов для успешного преодоления сложного рельефа. Зато Buick больше удивили «начинкой».

Технические характеристики американских двойников

В длину составляют 4,4 м. Автокопии предложены в базовой 1,2 л и премиальной 1,3 л версиях. Естественно, отличаются техническими характеристиками. Обе машины с бензиновыми силовыми агрегатами. Только с разными мощностями: 139 и 157 лошадок, учитывая объем движка. Базовая версия укомплектована механической коробкой, а премиальная – 9-ступенчатым автоматом.

Автомобили привлекают внимание брутальными спортивными обвесами. Перестроена система выхлопа. Решетка радиатора выглядит дерзко и стильно. Поразить «фаршем» Chevrolet не в силах. А вот Buick полон приятных сюрпризов:

  • встроенное автоторможение;
  • помощник, контролирующий дорожную полосу;
  • крутая информационно-развлекательная система;
  • адаптивная оптика;
  • беспроводная зарядка мобильных устройств.

Изумительных двойников Renault Captur смогут заказать и украинцы по хорошим ценам, если обратятся в компанию Carfast.express. Это один из надежных посредников, занимающихся поставкой машин из США на приемлемых для украинцев условиях.

Рабочие возможности Carfast.express

Более 6 лет компания пригоняет автомобили из США и Канады. Скрупулезно подбирает лучшие лоты. Тщательно проверяет модель перед покупкой. Профессиональная работа каждого менеджера на своем месте. Грамотное оформление документации по выкупленным лотам.

Компания Carfast.express предлагает обширную автомобильную базу. Полноценное сопровождение на каждом этапе сделки опытными сотрудниками. Честные программы страхования груза на время морских поставок.

Если не понятно, как выбрать домкрат https://massive.ua/parts_catalog/domkrat/, за помощью нужно сразу же обратиться в компанию Massive.ua. Консультанты найдут нужный товар, объяснят основные отличия, сориентируют по выгодам и расценкам.

Добросовестно исполняющие свои обязанности сотрудники Carfast.express на высоком профессиональном уровне работают с каждым клиентом. Первостепенная задача посредника – реализовать запросы клиентов в отношении купленных и пригнанных авто из США. А уже потом получение оплаты за свои услуги и качественно выполненную работу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-11-2012, 00:29
Завод General Motors в Шушарах начал серийное производство Opel Astra седан
23-10-2013, 14:38
Chevrolet Lacetti – автомобиль с чувством собственного достоинства
29-01-2015, 09:39
Петербургский завод General Motors останавливает работу на 2 месяца
22-04-2019, 23:04
Новый Рено Дастер 2019 – ближе к любителям разнообразной езды
15-01-2019, 08:11
Покупка завода GM
21-08-2014, 14:16
Начало конца питерского Детройта

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
246
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
331
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
334
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
797
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх