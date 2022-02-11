Автореплики Buick и Chevrolet представительного Renault Captur

Французский мини-кроссовер Captur успешно клонировали инженеры General Motors. И уже презентовали новинки в автосалоне Лос-Анджелеса. Двойники Buick и Chevrolet очень похожи на оригинал, однако несколько длинней. Купить Шевроле которая оснащена шинами на 17' Hankook Sport Terrain и специальной настройкой амортизаторов для успешного преодоления сложного рельефа. Зато Buick больше удивили «начинкой».

Технические характеристики американских двойников

В длину составляют 4,4 м. Автокопии предложены в базовой 1,2 л и премиальной 1,3 л версиях. Естественно, отличаются техническими характеристиками. Обе машины с бензиновыми силовыми агрегатами. Только с разными мощностями: 139 и 157 лошадок, учитывая объем движка. Базовая версия укомплектована механической коробкой, а премиальная – 9-ступенчатым автоматом.

Автомобили привлекают внимание брутальными спортивными обвесами. Перестроена система выхлопа. Решетка радиатора выглядит дерзко и стильно. Поразить «фаршем» Chevrolet не в силах. А вот Buick полон приятных сюрпризов:

встроенное автоторможение;

помощник, контролирующий дорожную полосу;

крутая информационно-развлекательная система;

адаптивная оптика;

беспроводная зарядка мобильных устройств.

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