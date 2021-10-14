Аренда авто в Бишкеке: виды, преимущества, условия

В случаях, когда собственный транспорт решает взять временный отпуск или его эксплуатация невозможна по иным причинам, на помощь приходят компании, специализирующиеся на аренде авто.

Прокат машин Бишкек – это услуга по предоставлению транспортных средств клиентам на определенный срок и за определенную стоимость. Арендаторы оплачивают арендную плату и несут расходы по заправке транспортного средства. Решение всех остальных задач берет на себя компания-арендодатель.

Аренда авто востребована в следующих случаях:

командировка;

туристическая поездка;

трансфер;

встреча родственников или деловых партнеров;

поездка за город;

тест-драйв машины конкретной марки перед покупкой.

Большинство арендодателей предлагают аренду двух видов:

Без водителя. Получить машину напрокат могут клиенты возрастом старше 21 года и имеющие стаж вождения от трех лет.

С водителем. Услуга востребована среди пользователей, которые не имеют водительских прав. Аренда авто с водителем позволит сделать поездку максимально комфортной, а в незнакомом месте водитель с радостью возьмет на себя роль гида и расскажет о самых интересных уголках своего города.

Условия аренды

Для аренды необходимо предоставить следующие документы:

Паспорт. Водительское удостоверение.

Забронировать машину можно непосредственно в день предполагаемой аренды, но арендодатели советуют делать это заранее. Раннее бронирование позволяет получить напрокат то транспортное средство, которое идеально подходит данному заказчику.

Сотрудник компании подает автомобиль в нужное место в назначенное время, здесь же оформляется договор аренды. Машина может быть передана арендатору на железнодорожном вокзале, в аэропорту и в других пунктах. Для подписания договора аренды необходимо взять с собой оригиналы паспорта и водительского удостоверения.

Предоставляя пользователю автомобиль напрокат, компания-арендодатель гарантирует его исправное состояние. Весь парк проходит периодические техосмотры и профилактические мероприятия. В арсенале арендодателя имеется множество единиц транспорта – от недорогих авто эконом-сегмента до презентабельных машин уровня премиум.

Стоимость аренды зависит от периода, на который клиент бронирует автомобиль, а также от типа и марки данного транспортного средства. Постоянные клиенты получают дополнительные скидки и становятся участниками бонусных программ.