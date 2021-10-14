Аренда авто в Бишкеке: виды, преимущества, условия

ента новостей

19:22
Выставка «Достоевские раскраски»
14:16
В Историческом парке пройдет III международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике»
12:48
В Петербурге дрифтера из Красноярска привлекут к уголовной ответственности
12:41
Премьер-министр Нидерландов заявил, что однополые браки не помеха голландскому трону
12:15
Премьер-министр Японии распускает парламент перед всеобщими выборами 31 октября
11:21
Пандемия приводит к депрессии
10:41
Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия
10:41
Что со снегоуборочной техникой?
09:34
Голосовать будут по-другому
00:12
СКА закрыл Шипачёва и победил московское «Динамо» на фоне фиаско ЦСКА
19:24
В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение
16:49
На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение
13:44
В Петербурге ликвидирован подпольный алкогольный цех
13:32
Свергнутый президент Мьянмы заявил, что армия пыталась заставить его уйти в отставку за несколько часов до переворота
13:27
Афганские художники уничтожают свои работы, опасаясь возмездия талибов
10:44
Без Милонова скучно
10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
10:10
В Петербурге полицейские ликвидировали сеть интернет-торговцев наркотиками
09:59
100 литров крови в помощь Петербургу
09:21
Вводят обязательную вакцинацию?
08:43
А зачем нам наличные?!
23:22
Скульптура «Городовой» в Санкт-Петербурге меняет дислокацию
23:20
В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение
17:12
Праздничное мероприятие «Фестиваль культуры народов Китая»
17:09
Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии отмечает 77-ю годовщину формирования
17:06
Вышла первая серия финального пула третьего сезона реалити «Пережить, чтобы помнить»
17:05
Первый Всероссийский педагогический диктант
11:15
В Петербурге школьница погибла при падении с 25-го этажа
11:10
Китай заявил, что провел учения по высадке на берег в провинции напротив Тайваня
11:06
Новый Супермен предстает бисексуалом в грядущем комиксе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Аренда авто в Бишкеке: виды, преимущества, условия

Аренда авто в Бишкеке: виды, преимущества, условия

0
2
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Прокат машин Бишкек – это услуга по предоставлению транспортных средств клиентам на определенный срок и за определенную стоимость.

В случаях, когда собственный транспорт решает взять временный отпуск или его эксплуатация невозможна по иным причинам, на помощь приходят компании, специализирующиеся на аренде авто.

Прокат машин Бишкек – это услуга по предоставлению транспортных средств клиентам на определенный срок и за определенную стоимость. Арендаторы оплачивают арендную плату и несут расходы по заправке транспортного средства. Решение всех остальных задач берет на себя компания-арендодатель.

Аренда авто востребована в следующих случаях:

  • командировка;
  • туристическая поездка;
  • трансфер;
  • встреча родственников или деловых партнеров;
  • поездка за город;
  • тест-драйв машины конкретной марки перед покупкой.

Большинство арендодателей предлагают аренду двух видов:

  • Без водителя. Получить машину напрокат могут клиенты возрастом старше 21 года и имеющие стаж вождения от трех лет.
  • С водителем. Услуга востребована среди пользователей, которые не имеют водительских прав. Аренда авто с водителем позволит сделать поездку максимально комфортной, а в незнакомом месте водитель с радостью возьмет на себя роль гида и расскажет о самых интересных уголках своего города.

Условия аренды

Для аренды необходимо предоставить следующие документы:

  1. Паспорт.
  2. Водительское удостоверение.

Забронировать машину можно непосредственно в день предполагаемой аренды, но арендодатели советуют делать это заранее. Раннее бронирование позволяет получить напрокат то транспортное средство, которое идеально подходит данному заказчику.

Сотрудник компании подает автомобиль в нужное место в назначенное время, здесь же оформляется договор аренды. Машина может быть передана арендатору на железнодорожном вокзале, в аэропорту и в других пунктах. Для подписания договора аренды необходимо взять с собой оригиналы паспорта и водительского удостоверения.

Предоставляя пользователю автомобиль напрокат, компания-арендодатель гарантирует его исправное состояние. Весь парк проходит периодические техосмотры и профилактические мероприятия. В арсенале арендодателя имеется множество единиц транспорта – от недорогих авто эконом-сегмента до презентабельных машин уровня премиум.

Стоимость аренды зависит от периода, на который клиент бронирует автомобиль, а также от типа и марки данного транспортного средства. Постоянные клиенты получают дополнительные скидки и становятся участниками бонусных программ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-07-2015, 00:26
Аренда автомобилей в Москве
13-09-2020, 23:19
Аренда авто в Санкт-Петербурге
25-04-2016, 23:11
Аренда микроавтобуса в компании «Автофлот»
30-10-2014, 00:34
“GOODCAR” – личное авто за небольшую плату
22-05-2019, 23:35
Аренда автомобиля – популярная услуга
24-02-2019, 20:15
Аренда авто. Лучшие цены

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
147
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
233
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
246
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх