Токарный обрабатывающий центр от «Промойл»

Компания «Промойл» поставляет качественное современное оборудования для металлообработки. Она давно работает на рынке России и СНГ, благодаря чему зарекомендовала себя надежным партнером.

Компания предлагает станки марок Akira-Seiki, SOLEX, LEADWELL, Myday и других брендов. Среди ассортимента этого поставщика вы обязательно найдете оборудование, которое вас интересует.

В каталоге сайта компании «Промойл» представлены станки различного типа:

токарные;

горизонтально-росточные;

шлифовальные;

листообрабатывающие

и другие.

Токарные станки

Отдельного упоминания заслуживают станки токарного типа. Они могут быть горизонтальными или вертикальными. Например, хорошим выбором станет станок SOLEX NL161E.

Это оборудование с ЧПУ, которое применяется в различных отраслях. Станок обеспечивает высокую скорость и качество обработки. Благодаря относительно небольшому весу (2600 кг) такой обрабатывающий центр можно устанавливать на втором этаже зданий. Это отличное оборудование горизонтального типа.

Однако вы можете выбрать другой токарный станок, который не будет уступать данной модели. Весь ассортимент имеющегося оборудования «Промойл» представлен в разделе https://promoil.com/products/tokarnye/.

Среди вертикальных моделей можно выбрать вариант с Honor-Seiki VL-46F. Это мощный и более габаритный станок производства Тайвани. Оборудование весит 6500 кг, что нужно обязательно учитывать при его установке. Станок выполняет высокочастотную обработку и востребован во многих сферах.

Выбор

Чтобы выбрать токарный обрабатывающий центр, необходимо учесть следующие нюансы:

сфера использования оборудования;

задачи, которые необходимо решать;

особенности, технические возможности и характеристики станка;

помещение для установки токарного центра;

надежность производителя;

финансовый вопрос.

Ознакомьтесь с интересующим вас оборудованием и оцените его технические возможности. Важно, чтобы станок соответствовал тем задачам, которые нужно решать покупателю.

Большую роль играет и помещение, в котором устанавливается токарный центр. Часто именно этот фактор становится определяющим. Никто не станет покупать станок, который негде размещать.

Нельзя сбрасывать со счетов и фактор производителя. Нужно отдавать предпочтение товарам хорошо зарекомендовавших себя компаний. Еще происходит сравнение интересующих моделей с точки зрения соотношения цены и качества. Выбор определяется совокупностью перечисленных факторов.