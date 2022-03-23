Беговая дорожка эконом класса Orlauf Shrike: рассказываем, в чем ее популярность

Читатели попросили нас сделать обзор бюджетной домашней беговой дорожки Orlauf Shrike. Этот тренажер быстро стал популярным на рынке за счет своих возможностей. Самое время выяснить. так ли это.

Ключевые характеристики Orlauf Shrike

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Максимальный вес пользователя для Shrike ? 100 кг. Но так как сама дорожка весит всего 28 кг, лучше, если ваш вес будет до 80 кг. Размеры полотна ? 110 на 40 см, это небольшое беговое полотно, на котором удобно ходить.

Зато у беговой дорожки беспрецедентное для своего ценового сегмента изменение угла наклона ? 15%. Если вам не хватает длины полотна для бега, воспользуйтесь этой функцией, чтобы усилить интенсивность тренировки без изменения скорости.

Двигатель в 1,5 л.с. обеспечивает ровное, без рывков и задержек, движение бегового полотна. Доступная скорость от 0,8 до 12 км/ч. В целом параметры дорожки позволяют заниматься ходьбой или легким бегом негабаритным пользователям.

А чтобы погасить ударную нагрузку и защитить ваши суставы во время бега, под беговым полотном установлены 8 плоских эластомеров. Дополнительной амортизацией выступает толстое беговое полотно.

На консоль выведено 12 тренировочных программ и кнопки переключения скоростей. Надписи и обозначения переведены на русский. На дисплее отображаются актуальные показатели тренировки: скорость, время, дистанция, шаги, калории, а также соотношение жировой и мышечной массы. Пульс определяется с помощью встроенных в поручни кардиодатчиков.

Беговая дорожка Orlauf Shrike складывается очень компактно, что является еще одним ее преимуществом. Для транспортировки в передней части тренажера предусмотрена небольшая выдвигающаяся рама с роликами. Она же обеспечивает изменение угла наклона.

Отзывы о беговой дорожке Orlauf Shrike

Добавим в обзор отзыв, чтобы с разных сторон показать беговую дорожку и ее возможности. Яндекс.Маркет, пользователь Маргарита Зайцева:

"Давно хотела приобрести беговую дорожку, не столько для бега, сколько просто для ходьбы дома, у меня цель избавиться от избыточного веса... Долго выбирала из множества разных, остановилась на Orlauf Shrike. Во-первых, она подошла по бюджету, во-вторых, у нее в компьютере есть жироанализатор, что для меня было важно, ну и аж 12 тренировочных программ. Плюс она несложно складывается и раскладывается, для меня это при уборке удобно. Ну что еще сказать? Отличная дорожка, я могу ее рекомендовать".