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Питерец.ру » Статьи » Стрелковый клуб: повышение квалификации частных охранников

Стрелковый клуб: повышение квалификации частных охранников

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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Стрелковая подготовка для охранников подразумевает полный спектр практических и теоретических занятий.

Стрелковая подготовка для охранников подразумевает полный спектр практических и теоретических занятий. У компании огромный опыт работы в данной сфера что положительно складывается на результатах обучения. Стрелковая подготовка позволит вам получить соответствующий сертификат, подтверждающий ваше мастерство и знания. В настоящее время Спортивный стрелковый клуб может организовать полный комплекс тестирований для повышения квалификации.

Подготовительный процесс

В рамках программы повышения квалификации применяются различные формы и методы обучения: лекции, семинары, практические занятия, тренинги, подготовка специальных документов с использованием современных электронных и мультимедийных средств обучения, выполнение зачетов и др.

В начале программы проводится тестирование по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности частных охранников. В ходе занятий слушатели будут изучать нормативно-законодательные акты, позволяющие эффективно проводить охранную деятельность. Практические занятия по видам охранной деятельности. Основной задачей программы является систематизация знаний и навыков работы охранника, повышение его интеллектуального уровня, приобретение профессиональных навыков по защите и обеспечению безопасности объектов охраны, а также навыков по профилактике правонарушений.

Основные требования к кандидатам

В процессе обучения слушатели должны продемонстрировать умение правильно применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

После окончания обучения, слушателям предоставляется возможность заполнить анкету для проверки знаний и выработки рекомендаций по совершенствованию профессионального уровня. Требования к кандидатам:

  • физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, имеющее среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы;
  • гражданин Российской Федерации;
  • в случае положительного результата тестирования, слушатели допускаются до прохождения курса обучения.

Обучение проводится в условиях, максимально приближенных к реальным. На занятиях слушатели знакомятся с тактико-техническими характеристиками и особенностями эксплуатации вооружения и снаряжения. Для обучения требованиям охраны труда, руководителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приглашаются специалисты по охране труда и специалисты по промышленной безопасности, имеющие соответствующий опыт. В программу включены вопросы охраны труда на предприятии. Занятия проходят в группах численностью 4-8 человек с обязательным привлечением к обучению всех заинтересованных лиц.

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